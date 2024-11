ENEM 2024: os 4 cursos mais em alta no mercado de trabalho

O ENEM 2024, o Exame Nacional do Ensino Médio, foi realizado em todo o Brasil nos dias 3 e 10 de novembro.

Mas além da preparação para o vestibular, é essencial que os estudantes conheçam as tendências de empregabilidade do mercado de trabalho.

Assim, os futuros profissionais poderão equilibrar as paixões e desejos com os cursos mais em alta no momento.

O processo de escolha dos caminhos para o Ensino Superior é complexo e, muitas vezes, desafiador. Para auxiliar nessa etapa, a gerente do Núcleo de Trabalhabilidade, Emprego e Carreiras da UNINASSAU, Tainã Araújo, detalhou as tendências atuais.

Profissões em alta em 2024

Os cursos superiores mais procurados pelos estudantes na UNINASSAU neste ano são:

"O aumento da expectativa de vida, a necessidade crescente de cuidados com a saúde e a busca por especializações como geriatria, medicina preventiva e medicina esportiva impulsionam a demanda por médicos qualificados", explica Tainã.

A gerente também detalha que as novas tecnologias vêm ampliando o campo de atuação desses profissionais.

A partir do aumento da conscientização sobre a importância dos cuidados com a saúde mental, o curso de Psicologia tem ganhado destaque no mercado, sobretudo após a pandemia de covid-19.

"Isso gerou uma expansão nas áreas de atuação, incluindo Psicologia Clínica, Organizacional, Esportiva e Escolar", considera.

Este curso permanece como um dos mais procurados devido à ampla gama de oportunidades de carreira e estabilidade.

Conforme destacou a gerente, a expansão de setores - como o Direito Digital, Compliance e a aplicação da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) - aumentou ainda mais a relevância da área.

A demanda por enfermeiros qualificados é alta em hospitais, clínicas, na saúde domiciliar e até em programas de saúde pública.

Além disso, o envelhecimento da população é outro fator que garante a relevância e a necessidade crescente desses profissionais.

Vagas de estágio e trainee

"A UNINASSAU tem um extenso programa de parcerias com empresas líderes em diversos setores, incluindo tecnologia, saúde, engenharia e negócios. Isso é fundamental para o desenvolvimento dos nossos alunos, pois garante oportunidades de estágio e programas de trainee, proporcionando experiências práticas, networking e, muitas vezes, uma porta de entrada para o mercado de trabalho", finaliza.