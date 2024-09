Enem 2024: 5 assuntos de matemática que sempre caem na prova

O 1° dia de provas do Enem 2024 (Exame Nacional do Ensino Médio) está previsto para o dia 3 de novembro. Na data, os estudantes terão uma redação e mais 90 questões objetivas, de Linguagens e Códigos e Ciências Humanas.

Já no segundo dia, marcado para 10 de novembro, os candidatos irão enfrentar uma prova de Matemática, com 45 questões, e outro teste de Ciências da Natureza, com outras 45 questões (incluindo disciplinas de Biologia, Química e Física).

Em relação à prova de Matemática, há tópicos recorrentes que são cobrados em grande parte das edições.

Confira a seguir quais são os assuntos que mais caem nessa disciplina.

Matemática Enem

É importante destacar que os estudantes devem treinar a execução de provas anteriores e simulados, cronometrando o tempo e resolvendo assuntos parecidos com o histórico de temas já cobrados.

Isso porque a correção do Exame é realizada seguindo a Teoria de Resposta ao Item (TRI). Nessa metodologia, uma questão fácil tem pontuação diferente quando comparada a uma questão difícil.

Desta maneira, é importante saber garantir os pontos mais fáceis para aumentar a nota. Por isso, treine os assuntos mais cobrados e evite errar as questões mais simples.

O que mais cai na prova de matemática do Enem?



Os 5 assuntos de matemática mais cobrados no Enem são:

Análise de gráficos

Tenha atenção com as informações dispostas em gráficos de linhas ou de barras. Se necessário, sublinhe os números e dados mais importantes.

Razões e proporções

A razão é o quociente (resultado de uma divisão) entre dois números. Já a proporção é uma igualdade entre as razões.

A proporção tem princípios importantes: o produto dos meios é igual ao produto dos extremos e a soma ou diferença)dos numeradores e denominadores de razões proporcionais é proporcional a cada uma.

Geometria plana e espacial

Nesta área estão incluídos conceitos importantes como semirreta, área, ângulo, perímetro, etc. Além disso, os conceitos de figuras geométricas, como os polígonos.

Há fórmulas importantes para calcular a área e volume das figuras. É importante memorizar todas para a prova.

Análise combinatória

Este tópico faz referência à contagem do número de reagrupamentos possíveis para determinadas situações.

Entre as principais questões cobradas estão as de combinações e arranjos.

Funções

As funções de 1º e 2º graus são bastante cobradas nas questões. Em se tratando das funções polinomiais do 2º grau, o Enem costumar cobrar o vértice da parábola, ou seja, o ponto de máximo e de mínimo da função.