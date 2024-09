Redação Enem 2024: 5 citações infalíveis para tirar 1.000 em qualquer tema

A contagem regressiva para o Enem 2024 (Exame Nacional do Ensino Médio) se aproxima, e os candidatos estão cada vez mais pertos de garantir a tão sonhada vaga em uma universidade.

Além das provas objetivas, de Ciências da Natureza, Matemática, Linguagens e Códigos, também há uma redação a ser entregue.

Uma vez que o tema é anunciado apenas na hora da prova, é importante ter em mente citações e obras genéricas (como filmes) que possam ser encaixadas em grande parte dos assuntos.

Pensando nisso, o NE10, em parceria com o Colégio GGE, ajuda a preparar você da melhor forma. Confira abaixo uma seleção especial de citações para usar na sua redação do Enem.

Lembre-se que não é interessante decorar cada palavra das frases, mas sim entender a ideia para reproduzi-la em outro contexto.

Redação Enem

1. Direitos e sociedade

O sociólogo Émile Durkheim considera que a sociedade pode ser comparada a um "corpo biológico" por ser, assim como esse, composta por partes interdependentes que interagem entre si. Ou seja, para que o organismo social seja igualitário e coeso, é necessário que todas as partes interajam entre si.

Com essa citação, o aluno poderá relacionar o descumprimento de direitos de parte dos cidadãos (como as crianças, os idosos e Pessoas com Deficiência) com o mau funcionamento da sociedade.

2. Violência

"A violência, seja qual for a maneira como ela se manifesta, é sempre uma derrota" - filósofo Jean-Paul Sartre.

Com a ideia em mente, é possível relacionar essa citação com o aumento de crimes, a ocorrência do feminicídio ou qualquer outro ato violento na sociedade brasileira.

3. Tecnologia e internet

De acordo com o sociólogo espanhol Manuel Castells, a internet vai além da tecnologia, pois é um meio de comunicação, interação e também de organização social.

Já outra visão oposta, relacionada aos problemas da internet, é proposta pelo célebre Albert Einstein: "Tornou-se chocantemente óbvio que a nossa tecnologia excedeu a nossa humanidade".

4. Propaganda

"A publicidade é uma das formas mais interessantes e difíceis da literatura moderna" - escritor inglês Aldous Huxley, autor de "Admirável Mundo Novo".

5. Conflitos sociais

Para parte dos problemas da sociedade, é possível pedir o apoio de toda a nação para a resolução de diversas temáticas:

Como afirma o socíologo polônes, Zygmunt Bauman, não são as crises que mudam o mundo, mas sim a nossa reação a elas.

Redação Nota Mil Enem

Para garantir o tão sonhado mil na redação, é importante fugir dos clichês. Esteja atento à norma gramatical, sobretudo às regências verbais.

Além disso, lembre-se de detalhar bem a proposta de intervenção, listando quem irá fazer, o que irá fazer e como será o processo.

Também é importante utilizar exemplos e dados atuais, em um grande repertório cultural. Por isso: