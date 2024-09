Redação Enem 2024: 3 filmes para usar e garantir nota 1.000

Nos dias 3 e 10 de novembro, milhões de estudantes irão realizar a prova do Enem 2024 - Exame Nacional do Ensino Médio.

Junto à prova de Linguagens, os candidatos têm uma redação para realizar. O texto possui máximo de 30 linhas e deve ser desenvolvido com clareza e coesão nos argumentos.

Com isso em mente, o NE10 e o Colégio GGE listam dicas de filmes para incorporar na redação deste ano.

Ao fim da matéria, confira um exemplo de redação nota 1.000!

Redação Enem Nota Mil

Para a tão sonhada nota 1.000, é importante que a sua redação tenha um grande repertório sociocultural. Além das citações e dados númericos, é importante apostar em filmes e séries.

1. "Que horas ela volta?" (2015)

Imagem ilustra cena de "Que Horas Ela Volta" - Divulgação

Sob direção de Anna Muylaert, o filme retrata as disparidades de classes econômicas através da história de Val, uma empregada doméstica que trabalha para uma família rica em São Paulo.

A trama evidencia as dinâmicas das relações de empregadores e empregados domésticos no país e levanta questionamentos referentes à desigualdade socioeconômica no Brasil.

O filme é perfeito para fundamentar temas de sociologia, economia e política na redação, sob uma compreensão crítica da sociedade brasileira.

2. "O Show de Truman" (1998)

Imagem do filme "O Show de Truman" - Scott Rudin Productions

Nesta obra, o protagonista, Truman Burbank (Jim Carrey) tem a vida televisionada 24 horas por dia, sem ter conhecimento disso.



Sendo assim, o filme é perfeito para abordar reflexões sobre a privacidade, presença massiva da mídia e o papel da tecnologia na sociedade moderna.

3. "Bacurau" (2019)

Imagem de cena em "Bacurau" - Reprodução/Filme

Nesta trama dirigida por Kleber Mendonça, são trazidos à tona os conflitos entre comunidades lociais e interesses do mundo empresarial.

Dentro de uma crítica política e social, revelam-se aspectos culturais e da diverisdade brasileira, abrindo portas para uma compreensão mais profunda da sociedade brasileira, junto às tensões atuais.

O filme venceu as categorias de Melhor Filme, Direção e Roteiro Original do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, em 2020.