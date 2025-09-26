Pernambucana conquista medalha de ouro inédita na Olimpíada Iberoamericana de Biologia, na Colômbia
A estudante Júlia Miranda, do 3º ano do Ensino Médio do Colégio GGE, conquistou a medalha de ouro na 18ª Olimpíada Iberoamericana de Biologia (OIAB), na Colômbia. A disputa aconteceu em Armênia entre os dias 7 e 14 de setembro
Júlia foi a primeira representante de Pernambuco na olimpíada. Ela também foi a aluna com o melhor desempenho do Brasil desde a criação da OIAB, em 2017, e alcançou a terceira maior nota individual entre estudantes de 17 países da América Latina, além de Portugal e Espanha
A estudante conta que essa conquista representa não apenas o resultado de um trabalho que tem sido desenvolvido há muito tempo, mas também a realização de um sonho que se tornou muito maior do que poderia ter imaginado
No ano passado, Júlia conquistou a prata na Olimpíada Brasileira de Biologia (OBB), organizada pelo Instituto Butantan. Em 2025, voltou a disputar as três fases da OBB e alcançou a medalha de ouro, o que lhe garantiu vaga na seletiva nacional realizada em São Paulo. Após provas teóricas e práticas, foi escolhida para integrar a equipe que representou o Brasil na Iberoamericana
"Chegar na OIAB em si foi pra mim uma experiência que valeu todos os momentos de estudo e que concretizou um desejo que surgiu lá no primeiro ano do ensino médio com a OBB. É, pra mim, a prova de que até as coisas que parecem impossíveis podem ser alcançadas mediante dedicação e persistência", afirma
O professor de Biologia do GGE, Juan Tavares, acompanhou Júlia em toda a jornada e destaca a importância da conquista: "Esse resultado só foi possível porque houve uma união entre família, escola e o esforço da própria aluna. Júlia contou com preparação teórica e prática dentro do colégio, além de aulas complementares em instituições como a UPE, UFPE e o Instituto Aggeu Magalhães/Fiocruz"
A estudante sempre teve uma rotina intensa de estudos: acordava às 3h da madrugada para estudar até às 5h, depois seguia para a programação normal de estudos na escola. Ela conta que negociou com o colégio uma nova rotina de estudos para priorizar a seletiva
"Neste ano, entrei em acordo com a escola para podermos ajustar meus horários de uma maneira que eu pudesse passar mais tempo empenhada nisso. Então, invertemos um pouco a ordem das coisas, de modo que fosse possível focar para olimpíada, mas sem perder as chances com os vestibulares do final do ano"
Agora, após a conclusão desse processo, Júlia vai focar no Enem e no SSA com o auxílio da escola. Com as medalhas conquistadas nas olimpíadas de biologia, a estudante pretende disputar as vagas olímpicas da USP (Universidade de São Paulo)
"Quero cursar Engenharia Agronômica na ESALQ. Se tudo der certo, espero trabalhar na área de pesquisa e melhoramento genético de espécies agrícolas, principalmente dentro do campo de eficiência de produção. Foi por conta dos meus estudos para OBB que eu decidi com o que eu queria atuar", finaliza Júlia