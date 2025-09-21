ChurrasCarva traz o melhor da gastronomia e agito para o Recife

Em mais uma edição, evento tomou conta do Shopping Recife no sábado (20)

Quem não abre mão de um bom churrasco, bebida boa e uma festa no padrão Carvalheira, pôde aproveitar o ChurrasCarva - uma das opções do fim de semana!

Marcado para este sábado, 20, o evento foi feito em parceira do Shopping Recife e Carvalheira, e aconteceu no edifício garagem B4, a partir das 13h.

O ChurrasCarva contou mais uma vez com chefs de peso em sua programação, além de atrações musicais que animam o público ao longo da tarde e noite adentro!

🌟 Quer explorar mais? 🌟

Clique abaixo para ir direto à nossa Home de Notícias! 📰 ✨


Ou passe os stories para mais novidades. Sua escolha, seu conteúdo! 👀 🔍
IR PARA NE10.COM.BR

O cardápio teve a assinatura de nomes como Paula Labaki, Andreza Luisa, Bel Picuí, Priscila de Deus, Miau Caldas, Caribé, Rapha Vasconcelos, Armando Pugliesi e muito mais!

Além disso, pratos como churrasco de parrilha, fogo de chão, hambúrgueres, ostra e até mesmo pirarucu amazônico foram ofertados para o público.

No palco, a música ficou a cargo de MacFly, Parachutes, Downtown Band, No Money For Cash e Dj DaMata.

Superarando a edição de 2024, o ChurrasCarva promoveu um sistema de open bar e open food, além de uma estrutura padrão Carva.