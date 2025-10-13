Promoção Liga na Jornal: saiba como participar e quais são os prêmios

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Rádio Jornal Caruaru promove dinâmica com prêmios que vão de air fryer a lavadora novinhas; confira o regulamento para participar

Clique aqui e escute a matéria

A Rádio Jornal Caruaru está em festa! Para celebrar mais um ano de sucesso, vem aí a Promoção “Liga na Jornal”, com muitos prêmios incríveis esperando por você!

A ação começou na quinta-feira (9) e segue até 30 de outubro. Entre os prêmios, estão lavadora, air fryer, churrasqueira, liquidificador e maleta de ferramentas.

Para participar, é simples: confira o regulamento completo e fique ligado na programação da Rádio Jornal Caruaru!

Promoção Liga na Jornal: como se inscrever

Os participantes interessados no sorteio devem ser maiores de 18 anos para realizar a inscrição, que é feita por WhatsApp, através do número 81 99601-7448.

A partir daí, é necessário oferecer as seguintes informações:

Nome completo;



E-mail;



Telefone.

Além disso, é necessário enviar a resposta para a pergunta: "Qual é a sua rádio preferida?", com a resposta sendo a Rádio Jornal de Caruaru.

As inscrições são realizadas diariamente, e os sorteios também são feitos nos seguintes dias:

10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28,29 e 30 de outubro.



As inscrições serão realizadas diariamente e todos os dias serão realizados os sorteios. - Divulgação

Resultado da promoção Liga na Jornal

O resultado da promoção será divulgado durante o programa 'Super Manhã', na faixa das 10h. Além disso, o nome dos ganhadores também ficará disponível na grade de programação da Rádio Jornal de Caruaru.

Os felizardos poderão retirar seus respectivos prêmios na sede da TV e Rádio Jornal do Commercio, na Rua José Marques Fontes, número 1265, no bairro de Indianópolis, em Caruaru. Os prêmios são entregues em até 30 dias.

Para receber o prêmio, os contemplados deverão fornecer à mandatária, cópia legível do seu RG e CPF, bem como assinar o Recibo de Entrega do Prêmio, a ser encaminhada à SRE/MF na fase de prestação de contas.

Confira o regulamento

Lista de ganhadores