Promoção Liga na Jornal: saiba como participar e quais são os prêmios

Rádio Jornal Caruaru promove dinâmica com prêmios que vão de air fryer a lavadora novinhas; confira o regulamento para participar

Publicado em 13/10/2025 às 17:49 | Atualizado em 13/10/2025 às 18:22
A Rádio Jornal Caruaru está em festa! Para celebrar mais um ano de sucesso, vem aí a Promoção “Liga na Jornal”, com muitos prêmios incríveis esperando por você!

A ação começou na quinta-feira (9) e segue até 30 de outubro. Entre os prêmios, estão lavadora, air fryer, churrasqueira, liquidificador e maleta de ferramentas.

Para participar, é simples: confira o regulamento completo e fique ligado na programação da Rádio Jornal Caruaru!

Promoção Liga na Jornal: como se inscrever

Os participantes interessados no sorteio devem ser maiores de 18 anos para realizar a inscrição, que é feita por WhatsApp, através do número 81 99601-7448.

A partir daí, é necessário oferecer as seguintes informações:

  • Nome completo;
  • E-mail;
  • Telefone.

Além disso, é necessário enviar a resposta para a pergunta: "Qual é a sua rádio preferida?", com a resposta sendo a Rádio Jornal de Caruaru.

As inscrições são realizadas diariamente, e os sorteios também são feitos nos seguintes dias:
10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28,29 e 30 de outubro. 

Resultado da promoção Liga na Jornal

O resultado da promoção será divulgado durante o programa 'Super Manhã', na faixa das 10h. Além disso, o nome dos ganhadores também ficará disponível na grade de programação da Rádio Jornal de Caruaru.

Os felizardos poderão retirar seus respectivos prêmios na sede da TV e Rádio Jornal do Commercio, na Rua José Marques Fontes, número 1265, no bairro de Indianópolis, em Caruaru. Os prêmios são entregues em até 30 dias.

Para receber o prêmio, os contemplados deverão fornecer à mandatária, cópia legível do seu RG e CPF, bem como assinar o Recibo de Entrega do Prêmio, a ser encaminhada à SRE/MF na fase de prestação de contas.

Confira o regulamento

Lista de ganhadores 

  • Ganhador de 1 (uma) lavadora, dia 10/10/2025 - Carlos R. C. de Lira - bairro Caiucá - Caruaru
  • Ganhadora de 1 (uma) air fryer, dia 11/10/2025 - Aryane G. da Silva - Bairro João Mota - Caruaru

