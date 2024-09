Planejamento estratégico: a conquista de resultados agora e em 2025

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Entenda a importância e como realizar um planejamento estratégico para alavancar o resultado do seu negócio no próximo ano. Confira no artigo!

O Planejamento Estratégico é essencial para uma empresa produzir resultados e se diferenciar em um mercado cada vez mais competitivo. As organizações formulam seu Planejamento Estratégico a partir de sua missão, visão, foco no cliente, vantagens competitivas e objetivos claramente definidos.



Por meio do Planejamento Estratégico, a empresa visa realizar um crescimento das receitas, gerar lucros, retorno sobre os investimentos e assegurar um crescimento sustentável ao longo dos anos.

Mas como uma empresa pode ser bem-sucedida em um ambiente dos negócios marcado por mudanças, inovações contínuas, mudanças no estilo de vida das pessoas e o surgimento de novos concorrentes? O apoio de uma consultoria em Planejamento Estratégico pode fazer toda a diferença e contribuir para o sucesso.

O que é planejamento estratégico?

Na atual era de revolução digital, o Planejamento Estratégico adquiriu um novo significado. Ele começa com o propósito da organização, e o cliente no centro do negócio. Toda a análise do ecossistema dos negócios e do ambiente competitivo parte de uma orientação para os clientes. Somente após essas considerações é possível definir as prioridades, os objetivos e os resultados-chave da empresa.

Para a empresa produzir os resultados desejados, é preciso ficar antenado ao que está acontecendo na sociedade. Isso é realizado por meio da denominada Análise PESTEL- Política, Economia, Sociedade, Tecnologia, Ambiente e Tecnologia, que exercem influência sobre as operações e os resultados da empresa.

Igualmente importante é a definição dos pontos fortes e dos pontos fracos internos da empresa, bem como das ameaças e oportunidades existentes no ambiente externo. Em conjunto, essas análises visam minimizar os riscos de sobrevivência da empresa, bem como explorar com sucesso as oportunidades existentes no mercado.

Importância do planejamento estratégico

Em função dos crescentes desafios enfrentados por uma empresa, as pessoas que trabalham em uma organização precisam compreender como seu trabalho diário contribui para a implementação da estratégia e a entrega de resultados.

Nesse sentido, é importante para a empresa desenvolver uma visão do futuro, ou seja, aonde ela quer chegar e qual a direção seguir. O desafio dos diretores, gerentes e colaboradores é saber o que é preciso fazer hoje para entregar os resultados de amanhã, neste caso, de 2024 e 2025. Por esse motivo, o Planejamento Estratégico possui uma perspectiva de curto, médio e longo prazo, que não pode ser esquecida.

O Planejamento Estratégico também exige que os dirigentes e gestores façam escolhas difíceis em termos do que fazer e, principalmente, do que não fazer no atual contexto dos negócios. É aqui que as prioridades são definidas e se tornam a base para a definição dos objetivos, dos resultados-chave, dos projetos e dos investimentos necessários à implementação da estratégia competitiva.

Qual o objetivo de uma empresa ao fazer um planejamento estratégico?

Vale destacar que a principal finalidade do Planejamento Estratégico é a entrega de resultados para a organização em termos de: crescimento das receitas, lucros, geração de caixa, retorno sobre o investimento – que são fatores essenciais para a sobrevivência e valorização da empresa.

Inúmeras pessoas são céticas em relação aos benefícios da realização do Planejamento Estratégico. Entretanto, a história dos negócios está repleta de exemplos de empresas que, após um período de crescimento, entraram em declínio, acumularam prejuízos e depois fecharam. Há inúmeros fatores, mas um deles é a inexistência de um consistente Planejamento Estratégico.

Para as pessoas que não valorizam o Planejamento Estratégico há uma frase que merece ser mencionada: “Falhar em planejar significa se preparar para falhar”.

O que torna o planejamento estratégico bem-sucedido?

O principal fator para o sucesso do Planejamento Estratégico é o engajamento da alta direção da empresa no processo de formulação, implementação, monitoramento do progresso e entrega dos resultados.

Igualmente importante é o envolvimento das pessoas que serão responsáveis pela implementação do Planejamento Estratégico. Além disso, as pessoas precisam ser capacitadas sobre a metodologia de Planejamento Estratégico que a empresa está adotando.

O engajamento dos dirigentes e a capacitação dos colaboradores é essencial para que estes entendam melhor o direcionamento estratégico da empresa, as prioridades, os objetivos e quais são as iniciativas e projetos que serão traduzidos em ações concretas e mensuráveis, visando à entrega dos resultados. As empresas que tiveram sucesso na implementação do Planejamento Estratégico proporcionaram um conjunto de lições aprendidas que vale a pena mencionar:

Clareza estratégica e objetivos bem definidos

O planejamento deve refletir a estratégia competitiva, ser facilmente entendido, com objetivos claros, específicos, mensuráveis e alinhados à visão da empresa. Isso facilita a comunicação, a compreensão por parte de todos os colaboradores, permitindo um monitoramento contínuo do progresso das atividades, rumo à entrega dos resultados.

Envolvimento da equipe

A participação dos colaboradores em todas as etapas do planejamento, do início à sua conclusão, é essencial para o sucesso do projeto. É a valorização da cocriação, do trabalho colaborativo entre pessoas e equipes, que promove a motivação, o engajamento, a aprendizagem, o compartilhamento das lições aprendidas e comprometimento com os resultados.

Flexibilidade

O atual ecossistema dos negócios é dinâmico e sujeito a mudanças constantes e, às vezes, inesperadas. Um bom planejamento estratégico deve ser flexível e ágil o suficiente para responder às essas mudanças, sem perder de vista os objetivos principais.

Monitoramento contínuo

Acompanhar os resultados, por meio de check-ins periódicos, mensais e trimestrais, é fundamental para identificar possíveis obstáculos, desvios de rumo, gargalos organizacionais e realizar os ajustes necessários, com agilidade nas iniciativas em curso. O monitoramento permite que a empresa esteja sempre em sintonia com o mercado e seus objetivos estratégicos.

8Cs do Planejamento Estratégico

Para formulação, implementação, monitoramento e entrega de resultados pelo Planejamento Estratégico eficaz, recomendamos o entendimento do significado dos 8Cs como pilares fundamentais do processo:

Contexto: conhecer o ambiente interno e externo da organização é o primeiro passo para a formulação da estratégia. Analisar fatores políticos, econômicos, sociais, tecnológicos, ambientais e legais é essencial para uma visão abrangente do cenário;



Clareza: definir objetivos claros e específicos, com metas mensuráveis, é indispensável para orientar as ações e os esforços de toda a empresa;



Colaboração: a participação ativa da alta direção e de todas as áreas e níveis hierárquicos da organização na elaboração do plano estratégico promove o alinhamento, o engajamento e a responsabilidade compartilhada pelo sucesso;



Comunicação: um planejamento estratégico só é eficaz se for bem comunicado para os colaboradores da empresa. A clareza na transmissão das informações é essencial para alinhar as expectativas e direcionar as ações;



Consistência: as estratégias definidas devem ser consistentes com a missão, visão e valores da empresa. Tudo isso com foco no cliente. A coerência entre o planejamento e a cultura organizacional é um dos alicerces para o sucesso;



Controle: monitorar o progresso e os resultados é fundamental no planejamento estratégico. Definir indicadores-chave de desempenho (KPIs) e acompanhar as métricas periodicamente permite ajustes, de forma ágil, realizado melhorias contínuas;



Criatividade: inovar e buscar soluções diferenciadas faz parte do processo estratégico. A criatividade é essencial para identificar novas oportunidades e caminhos para o crescimento;



Comprometimento: o sucesso do planejamento estratégico depende do comprometimento de toda a equipe. A liderança deve ser exemplo, inspirando os colaboradores a trabalharem juntos para alcançar os objetivos.

Dicas para fazer um bom planejamento estratégico

Um bom planejamento estratégico é o diferencial para as empresas se diferenciarem no mercado, por meio de suas vantagens competitivas. Confira algumas dicas para elaborar um planejamento eficaz:

Defina a visão de longo prazo: a visão da empresa é o ponto de partida para o planejamento estratégico. Ela orienta todas as decisões e ações, estabelecendo o caminho a ser seguido;





a visão da empresa é o ponto de partida para o planejamento estratégico. Ela orienta todas as decisões e ações, estabelecendo o caminho a ser seguido; Realize um diagnóstico completo: analise o ambiente interno e externo da empresa para identificar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Esse diagnóstico é essencial para definir as prioridades estratégicas;





analise o ambiente interno e externo da empresa para identificar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Esse diagnóstico é essencial para definir as prioridades estratégicas; Estabeleça metas específicas e mensuráveis: as metas devem ser realistas e desafiadoras, sempre alinhadas à visão da empresa. Defina indicadores que permitam acompanhar o progresso e medir o sucesso das ações implementadas;





as metas devem ser realistas e desafiadoras, sempre alinhadas à visão da empresa. Defina indicadores que permitam acompanhar o progresso e medir o sucesso das ações implementadas; Desenvolva um plano de ação: elabore um plano detalhado com as ações necessárias para alcançar os objetivos estabelecidos. Identifique os recursos, prazos e responsáveis por cada atividade;





elabore um plano detalhado com as ações necessárias para alcançar os objetivos estabelecidos. Identifique os recursos, prazos e responsáveis por cada atividade; Envolva a equipe: o engajamento dos colaboradores é fundamental para o sucesso do planejamento estratégico. Promova workshops e reuniões de cocriação para alinhar expectativas e compartilhar responsabilidades;





o engajamento dos colaboradores é fundamental para o sucesso do planejamento estratégico. Promova workshops e reuniões de cocriação para alinhar expectativas e compartilhar responsabilidades; Monitore os resultados: o acompanhamento periódico é indispensável para avaliar o progresso e realizar ajustes nas estratégias. Utilize indicadores de desempenho para medir os resultados e orientar as decisões;





o acompanhamento periódico é indispensável para avaliar o progresso e realizar ajustes nas estratégias. Utilize indicadores de desempenho para medir os resultados e orientar as decisões; Seja flexível: esteja preparado para adaptar o plano estratégico conforme as mudanças do mercado e do ambiente de negócios. A flexibilidade é uma característica essencial para garantir a eficácia do planejamento;





esteja preparado para adaptar o plano estratégico conforme as mudanças do mercado e do ambiente de negócios. A flexibilidade é uma característica essencial para garantir a eficácia do planejamento; Conte com uma consultoria especializada: uma consultoria em planejamento estratégico, como a Herrero Consultoria, pode ajudar sua empresa a desenvolver um plano personalizado, oferecendo orientação especializada e as melhores práticas do mercado.

O planejamento estratégico é um elemento importante para o crescimento lucrativo e sustentável das empresas. Ele permite que as organizações tracem um caminho claro, definam metas concretas e adotem estratégias eficazes para alcançar seus objetivos e resultados.

Em um ambiente de negócios cada vez mais complexo e competitivo, contar com um planejamento estratégico bem elaborado é o diferencial que pode levar a empresa ao sucesso no mercado.

Se você deseja se destacar e preparar sua empresa para o futuro, conhecer mais sobre o planejamento estratégico pode ser o primeiro passo. Avalie suas prioridades, envolva sua equipe e, se necessário, busque o apoio de uma consultoria em planejamento estratégico para maximizar os resultados em 2025.