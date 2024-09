Passando a Limpo: Nesta terça-feira (10) o comunicador Igor Maciel e a bancada do programa conversam com o colunista de segurança do JC, Raphael Guerra, que fala sobre a liberdade da influencer Deolane Bezerra e como fica os outros investigados da Operação Integration, deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco. A cientista política, Priscila Lapa, fala da importância do horário político para os candidatos a reeleição e as noticias internacionais com a jornalista Luciana Rosa. Listen to A importância do horário político byRádio Jornal on hearthis.at