Passando a Limpo: Nesta sexta-feira (06) o comunicador Igor Maciel e a bancada do programa conversam com a secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado, Simone Nunes, que fala de ampliação do teto máximo permitido do Programa Morar Bem. O colunista de geopolítica, João Correia, fala da aprovação do acordo de livre comércio do Mercosul e a União Europeia e a colunista de política, Eliane Cantanhede, fala dos bastidores dos políticos em Brasília. Listen to Governo amplia teto máximo permitido do Programa Mora Bem byRádio Jornal on hearthis.at