Quais são os caminhos para afetar a cultura??

Não há evidência cientifica de que mudança de cultura planejada produza resultados. A mudança só pode acontecer em muitas interações locais, não através de algum plano ou programa central.

A cultura pode ser vista como algo que "acontece" nas interações contínuas entre as pessoas e as estruturas. Não há como controlar ou determinar a cultura unilateralmente.

Assumir que líderes determinam unilateralmente a cultura significa ignorar o poder dos relacionamentos, conversas informais, rituais tácitos e microinterações que ocorrem em todos os níveis da organização.

Você não cria uma cultura. Ela simplesmente acontece. É por isso que as novas empresas não têm cultura. A cultura é o subproduto de um comportamento consistente.

Organizações humanas não podem ser controladas através de intervenções diretas, mas elas podem ser influenciadas por impulsos ao invés de instruções.

E como entender a cultura para criar conexões autênticas entre as pessoas?

Imagine o cenário:? Reunião de revisão de projetos. Pedro, um colaborador que trabalhou intensamente em uma nova ideia, está apresentando para o grupo. No entanto, os colegas parecem distraídos e desinteressados.?

Durante a apresentação, várias pessoas estavam distraídas com seus celulares. O feedback foi superficial e apressado, sem considerar o esforço envolvido. Pedro saiu visivelmente desanimado, mas ninguém pareceu notar ou se importar.

Desejo: Desenvolver uma cultura de empatia e apoio mútuo, ver as pessoas praticando escuta ativa, oferecendo palavras de encorajamento e reconhecendo os esforços uns dos outros. Implementar práticas que incentivem a expressão saudável de emoções e a resolução construtiva de conflitos interpessoais.

Teste isso: Estacionamento de Celulares?Implementar um "estacionamento de celulares" na entrada das salas de reunião, incentivando que todos deixem seus dispositivos fora da sala durante encontros específicos.?

Hipótese: O uso dos dispositivos durante as reuniões transmite uma mensagem clara: o foco não está no que está sendo apresentado, mas em outras tarefas que parecem ser consideradas mais importantes. Ao remover a distração dos celulares, os participantes estarão mais presentes e engajados, demonstrando maior consideração pelos colegas.?

Categoria: Intervenção para aumentar o foco e o respeito nas interações.?Tipo de Artefato associado: Objetos, Processos.

?Valores associados: Presença, Foco, Respeito.É simples mudar as pessoas? Não.?A estrutura influencia o comportamento, moldando a maneira como as pessoas interagem.?Mudar a estrutura, portanto, significa mudar as regras do jogo. É preciso questionar a estrutura e identificar as "regras do jogo" para gerar conexões autênticas ?Líderes, gestores. Pensem nisso.

Obs.: Eu testei o estacionamento de celulares!!!