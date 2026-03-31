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Carne de panela com batata suculenta para uma pessoa

Nada traz mais aquela sensação de comida de casa do que uma carne de panela desmanchando e com o molho bem encorpado, mas sem sobras na geladeira

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Cadastrado por

JC

Publicado em 31/03/2026 às 11:01
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Carne de Panela
Carne de Panela - Freepik

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