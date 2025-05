Red Hat destaca a importância da automação e outras soluções corporativas no Innovate Together 

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

A crescente demanda por novos serviços e o surgimento de tecnologias cada vez mais complexas têm levado o setor corporativo a um ponto de inflexão. Frente a um cenário de pressão por escalabilidade, eficiência e segurança, com otimização de custos, as empresas precisam de uma estratégia digital que permita conexões mais rápidas e ofertas mais personalizadas aos clientes.

Para responder a essas e outras interrogações contemporâneas, a Red Hat, líder no fornecimento de soluções abertas, realiza na próxima quinta-feira (08) o Innovate Together, evento que busca fazer uma imersão a lideranças sobre o futuro da tecnologia e seu impacto para os negócios. Com vagas limitadas, garanta o seu lugar no encontro pelo link.



Neste novo panorama, a automação emerge como uma peça-chave para moldar o presente e remodelar o futuro da indústria. Lançar novos serviços no mercado com mais rapidez exige aumentar a automação da implantação, operação e gerenciamento das redes e serviços.

Além disso, executar a automação em escala diminui bastante as despesas operacionais e aumenta a receita. É por isso que provedores de serviço de todos os portes estão buscando maneiras de ampliar a automação para além das diferentes iniciativas e sistemas isolados que existem hoje.



“Estamos vendo uma mudança profunda na maneira como as empresas estruturam suas operações. A automação não é mais opcional: ela é a base para qualquer transformação significativa”, afirma Alejandro Raffaele, diretor sênior de vendas Enterprise para a América Latina na Red Hat. “Automação é sinônimo de agilidade, resiliência e escala – e esses são os pilares da nova economia digital.”



Nuvem como referência e a automação como motor

Uma das principais indústrias utilizando a automação para se reinventar é a de telecomunicações, onde o avanço da Rede como Serviço (NaaS, na sigla em inglês) tem impulsionando mudanças. O crescimento dessas redes direciona o setor para um modelo no qual a conectividade é consumida como um serviço sob demanda, exigindo automação de ponta a ponta: desde a cadeia de suprimentos até a integração via APIs.



A promessa da NaaS é entregar uma experiência semelhante a da nuvem pública: recursos escaláveis, sob demanda e altamente personalizados. Para isso, porém, requer uma automação precisa e contínua, possibilitando aos provedores acelerar a entrega de serviços, diminuir erros, melhorar a eficiência operacional e liberar suas equipes de tarefas manuais e repetitivas.



“A automação capacita os provedores a oferecer uma experiência semelhante a da nuvem para serviços de rede, suportando conectividade sob demanda, integração multinuvem e desempenho superior de aplicações", explica Thiago Araki, diretor sênior de tecnologia para a América Latina na Red Hat. “Também permite implementar novos modelos comerciais, fomentando a inovação e simplificando o consumo de rede.”



Automação inteligente

Outro acelerador da automação é a inteligência artificial. A chamada automação inteligente, que integra IA à automação, tem transformado as operações empresariais em diversos segmentos. Segundo dados da McKinsey, organizações que adotaram essa abordagem registraram aumento de 35% na produtividade e uma redução de 20% nos custos operacionais.



Cresce também o uso de agentes de IA para desbloquear um maior nível de automação nas empresas de telecomunicações. Outro recente levantamento da McKinsey apontou que 52% dos executivos afirmam estar usando ou planejando usar agentes de IA para aprimorar os esforços existentes de automação do fluxo de trabalho em áreas como otimização de energia, planejamento financeiro e desenvolvimento de software.



“Hoje, falamos de automação não apenas para eficiência, mas para viabilizar inovação. Ao integrar automação com inteligência artificial, conseguimos criar fluxos inteligentes, capazes de reagir em tempo real a eventos e mudanças na rede”, explica Paulo Ceschin, diretor sênior do Ecossistema de Parceiros para a Red Hat Latam e Líder de Vendas para a Red Hat Brasil.



Imperativo para o sucesso

Ao trazer mais agilidade, atuação consistente e precisa, além de foco nas principais prioridades para o negócio das telco, a automação deixou de ser um diferencial competitivo para tornar-se um recurso de missão crítica. A Red Hat, com sua plataforma de automação aberta e colaborativa, se posiciona no centro dessa transformação, oferecendo ferramentas para que as operadoras transformem desafios técnicos em oportunidades.



O Red Hat Ansible Automation Platform disponibiliza os principais recursos para que as empresas possam criar, implantar e gerenciar a automação em larga escala. A plataforma open source da Red Hat aumenta a velocidade do serviço, aprimora a conformidade e a segurança, além de diminuir as despesas operacionais de maneira significativa.



“O Red Hat Ansible Automation Platform é uma solução que permite implementar uma estratégia corporativa de automação de missão. Combina segurança, funcionalidades, integrações e flexibilidade para expandir a automação entre domínios, orquestrar fluxos de trabalho essenciais e otimizar as operações de TI para adotar a Inteligência Artificial", explica Daniel Romero, gerente sênior de automação para a América Latina na Red Hat.



Um estudo recente da IDC revelou um ROI médio de 668% em três anos para organizações que adotaram a plataforma. Mas esse não é o único benefício. A Telenor, uma das maiores provedoras de serviços de telecom mobile do mundo, conseguiu implementar uma rede 5G com zero intervenção manual, reduzindo drasticamente o tempo de configuração e aumentando a confiabilidade de sua infraestrutura com o uso do Red Hat Ansible.

Já a Vodafone Idea Limited usa a solução para consolidar e integrar as ferramentas de automação em um sistema unificado de plataforma, dashboard, auditoria e geração de relatórios, com resultados que incluem economia de custo de 30% ao ano e de mil horas de trabalho para a equipe.



Segurança embarcada

Com a proliferação de dispositivos conectados, de sensores de IoT a aplicações industriais, a superfície de ataque aumentou exponencialmente. E a resposta a essa nova ameaça também passa pela automação. Ferramentas automatizadas reduzem o tempo de resposta a incidentes e garantem ações coordenadas com mais precisão.

“Estamos apenas no começo do que a automação pode proporcionar. As empresas que entenderem isso estarão mais bem preparadas para liderar a próxima onda de inovação. No fim do dia, automação não é sobre tecnologia — é sobre fazer mais com menos, mais rápido e com segurança. E isso interessa não só às empresas de telecomunicações, mas a todos nós, que vivemos em um mundo cada vez mais conectado", conclui Araki.