São João de Petrolina: festa atrai milhares de turistas e impulsiona a economia local

Petrolina está realizando uma das maiores edições de sua festa junina, o São João de Petrolina 2024, organizado pela Prefeitura Municipal através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SEDETUR).

Com a participação de mais de 100 artistas de renome local e nacional, a expectativa é de que 800 mil pessoas, entre turistas e moradores, participem das comemorações até o final de junho. Além de preservar e promover a rica cultura nordestina, a festa também desempenha um papel importante na fomentação do turismo e na economia local.

Este ano, o tema do Ciclo Junino é "Viva Nossa Arte", com uma programação diversificada que começou no dia 19 de abril com a ExpoRajada. A festa inclui o São João dos Bairros, Jecana, Festival de Quadrilhas, Concurso de Violeiros, Festa na Ilha do Massangano, Corrida dos Namorados, Forró da Espora, Missa dos Vaqueiros e o tradicional São João no Pátio de Eventos Ana das Carrancas, que iniciou na última sexta-feira, 14.

A mistura de ritmos e a alegria são marcas registradas do evento, que atrai tanto os moradores quanto turistas de diversas partes do país.

A gestão municipal espera um grande fluxo de turistas durante o período junino, o que deverá contribuir significativamente para o crescimento econômico e cultural da cidade. Antes mesmo do início das festividades, a rede hoteleira já estava quase 100% ocupada, e muitos moradores aproveitam para alugar suas residências ou cômodos para os turistas.

Logística e segurança

Para garantir o sucesso da festa, a Prefeitura de Petrolina implementou uma ampla logística operacional, envolvendo diversas secretarias:

A Secretaria de Segurança Pública (Semusp), que inclui a Guarda Civil Municipal, a Autarquia Municipal de Mobilidade (Ammpla), a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (Sedesdh), a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra), a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Sustentabilidade (Sedurbhs) estão todas mobilizadas para assegurar a segurança, o trânsito, a saúde e a limpeza durante os eventos.

A promoção do evento é robusta, com campanhas em aeroportos e estações de metrô em grandes centros como São Paulo, além de apoio a pequenos e microempresários locais através da Agência Municipal do Empreendedor (AGE).

Impacto econômico e social

O Ciclo Junino 2024 promete gerar cerca de R$ 300 milhões em receita para o município, o que representa um retorno 30 vezes maior do que o investimento da Prefeitura. São esperados mais de 16 mil empregos diretos e indiretos durante o período, beneficiando cadeias produtivas nos setores de cultura, comércio, serviços, restaurantes e turismo.

Além do aumento na ocupação hoteleira, evidenciando a importância do evento para o turismo local, o aluguel de veículos também têm apresentado alta demanda. No aeroporto Senador Nilo Coelho, a movimentação de turistas aumentou 25% em 2023, com uma média de 42.700 visitantes durante o São João.

