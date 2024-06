Neoenergia vai instalar bateria no Hospital de Câncer de Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Neoenergia Pernambuco fechou mais uma parceria com o Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP). Após promover a instalação de uma usina de energia solar na unidade hospitalar, a distribuidora anunciou, nesta sexta-feira (14), a colocação de uma bateria para contribuir ainda mais com a diminuição da conta de energia do HCP.

O equipamento terá uma capacidade de armazenar até 1.200 kWh de energia. A intenção é que a bateria seja carregada fora do horário de ponta, quando o valor do quilowatt-hora é mais barato para os clientes de alta tensão, e a carga seja totalmente utilizada entre as 17h30 e as 20h30, quando o valor é maior.

Esta ação promoverá uma redução de até 80% no valor da energia consumida no horário de ponta por parte do hospital.



Esta será a primeira bateria instalada pelo Programa de Eficiência Energética da Neoenergia Pernambuco, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), no Estado.

Por ser um equipamento de grande porte e que deve ser acessado apenas por profissionais habilitados, será instalado um contêiner ao lado da subestação do HCP, onde a bateria ficará abrigada.



“O HCP é um patrimônio de todos os pernambucanos. Uma entidade que realiza cerca de 50% dos tratamentos de câncer no Estado, com competência e responsabilidade. Não poderíamos deixar de contribuir com este trabalho. Instalamos a usina solar em 2022 e agora vamos, até o final deste ano, instalar a bateria. Será mais uma ação que impactará consideravelmente no valor da conta de energia e, como consequência, na área financeira da instituição”, afirmou o diretor de relações Institucionais e governamentais da Neoenergia, João Paulo Rodrigues.



"O HCP só tem a agradecer a parceria com a Neonergia que sempre traz grandes soluções para nos ajudar e com isso, promover a sustentabilidade no Estado. A bateria vai possibilitar economia de energia nos horários de pico, nos quais há uma demanda maior na geração de energia. Somos extremamente gratos pela preocupação que a Neoenergia tem em contribuir para o funcionamento sustentável da nossa instituição”, afirmou o superintendente do HCP, Dr. Sidney Neves.

Apesar de ser a primeira bateria de íon-lítio a ser instalada em Pernambuco pela empresa, a Neoenergia já possui experiência neste tipo de ação. Recentemente, a Neoenergia Coelba promoveu a instalação deste mesmo equipamento o sistema de microrrede em Xique-Xique, comunidade isolada de Remanso, na Bahia, beneficiando cerca de 100 famílias que vivem da agricultura na localidade.

Além de Pernambuco, ações de eficiência energética junto a unidades de saúde também são realizadas por outras distribuidoras da Neoenergia, como Neoenergia Coelba (BA), Neoenergia Cosern (RN), Neoenergia Elektro (SP/MT) e Neoenergia Brasília (DF).