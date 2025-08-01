Google NotebookLM ganha novo recurso de resumos em vídeo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Nova função da ferramenta do Google é capaz de facilitar a compreensão de conteúdos complexos, se tornando um grande aliado para a rotina dos estudos

Os estudantes ganharam um grande aliado nessa volta às aulas. Isso porque o Google lançou, nesta sexta-feira (1º), uma nova função para o NotebookLM, assistente de pesquisa multimodal que usa Inteligência Artificial (IA) para entender melhor seus documentos. Além de resumir conteúdos, gerar resumos em formato “podcast” e criar guias de estudo a partir de suas fontes, agora ele também gera resumos em vídeo, que ajudam a ter um recurso visual para entender conceitos variados.

A ferramenta é capaz de facilitar a compreensão de conteúdos complexos, se tornando um grande aliado para a rotina dos estudos, trabalhos escolares e preparação para as provas.

O Áudio Overview, recurso lançado anteriormente no NotebookLM, já permite criar conversas em formato de “podcast” para facilitar a compreensão de conteúdos. Agora, o recurso de vídeo chega com a proposta de melhorar ainda mais essa experiência, tornando a assimilação de temas complexos ainda mais intuitiva.

Atualmente, a funcionalidade de vídeo está disponível apenas no idioma em inglês e permite a criação de slides narrados. Nesses slides, a IA gera novos elementos visuais para ilustrar a explicação de um tema, enquanto também extrai imagens, diagramas, citações e dados dos seus documentos.

Novos formatos, além dos slides narrados, estão previstos para serem adicionados à ferramenta nos próximos meses.

