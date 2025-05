Dia da Enfermagem: Uma homenagem do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Pernambuco a quem cuida com o coração

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ser enfermeira ou enfermeiro é muito mais do que exercer uma função técnica, é presença firme quando o cuidado exige força e delicadeza ao mesmo tempo

No Dia da Enfermagem, o Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Pernambuco (SEEPE) presta uma homenagem sincera e emocionada a todos os profissionais da enfermagem que, com coragem, ética e sensibilidade, fazem da nossa profissão uma verdadeira missão de vida.

Ser enfermeira ou enfermeiro é muito mais do que exercer uma função técnica. É estar presente nos momentos mais difíceis, ser apoio em horas de dor, esperança diante da incerteza, e presença firme quando o cuidado exige força e delicadeza ao mesmo tempo.

É estar na linha de frente todos os dias, em hospitais, postos de saúde, comunidades e emergências, enfrentando os desafios com humanidade, preparo e dignidade.

Sabemos da luta diária de cada colega de profissão. Sabemos das jornadas extensas, da responsabilidade imensa e da entrega pessoal que o exercício da enfermagem exige. Mas também sabemos da força que nos une, da importância do nosso trabalho para a sociedade e da grandeza que é ser reconhecido como alguém que salva vidas, acolhe e transforma realidades.

Neste 12 de maio, data em que celebramos o Dia Internacional da Enfermagem e do Enfermeiro, reafirmamos nosso compromisso com a valorização da categoria e rendemos uma justa homenagem a todos os enfermeiros e enfermeiras de Pernambuco. Porque cuidar de quem cuida é também nossa missão. Tenham sempre a consciência de que o bem-estar do nosso povo tem em vocês os seus maiores defensores.

A cada enfermeira e enfermeiro de Pernambuco, nosso muito obrigado. Vocês são a alma do cuidado, a voz da empatia e a força que move a saúde pública do nosso estado.



Parabéns, enfermagem pernambucana! Esta homenagem é de vocês, para vocês. Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Pernambuco - Cuidar é um Ato de Coragem – Viva a Enfermagem!