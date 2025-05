Governo de Pernambuco autoriza Compesa a iniciar R$ 108,2 milhões em obras hídricas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Ao todo, serão 17 projetos voltados para a redução ou eliminação de rodízios no abastecimento de água em municípios do estado; confira detalhes

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) foi autorizada pelo Governo de Pernambuco a executar um novo pacote de obras hídricas no valor de R$ 108,2 milhões.

Ao todo, serão 17 projetos voltados para a redução ou eliminação de rodízios no abastecimento de água em municípios do estado, além de melhorias na infraestrutura de equipamentos.

Entre as ações previstas estão:

Implantação de sistemas adutores

Ampliação de sistemas produtores de água

Recuperação de estruturas em estações de tratamento

Implantação de subadutoras

Do total autorizado, R$ 55,3 milhões correspondem a ordens de serviço com recursos já liberados para o início das obras. Outros R$ 52,8 milhões estão previstos em processos de licitação.

As iniciativas devem beneficiar cerca de 4,6 milhões de pessoas em Pernambuco.

As ordens de serviço e os processos de licitação foram anunciados pela governadora Raquel Lyra durante a abertura do 8º Congresso da Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe), realizado na semana passada, em Olinda.

Entre as obras autorizadas, está a ampliação do sistema produtor de Gravatá, no Agreste Central. O projeto prevê a instalação de uma nova estação de tratamento de água com capacidade para processar até 180 litros por segundo, a partir da captação de água da Transposição do Rio São Francisco, por meio da Adutora do Agreste.

Quando começam as intervenções?

As obras estão previstas para começar ainda em maio deste ano e contarão com um investimento de R$ 2,4 milhões, com a expectativa de beneficiar cerca de 87 mil pessoas.

Durante o evento, também foi assinada a ordem de serviço para ampliar o sistema de abastecimento dos municípios de Verdejante e Salgueiro, no Sertão Central.

O projeto inclui a implantação de uma nova adutora e uma estação de tratamento de água em Salgueiro, com recursos da ordem de R$ 20,7 milhões, beneficiando aproximadamente 10 mil moradores da região.

Recife

Na Região Metropolitana do Recife, foi assinada a ordem de serviço para a modernização e recuperação dos sistemas Tapacurá e Pirapama, além da duplicação da adutora de Gurjaú no município do Cabo de Santo Agostinho.

O conjunto de obras conta com um investimento estimado em R$ 20,5 milhões.

A expectativa é de um incremento de 1.000 litros por segundo, beneficiando aproximadamente 3,5 milhões de pessoas nos municípios de Recife, Jaboatão dos Guararapes, Camaragibe e Cabo de Santo Agostinho.



Foto ilustrativa de obra da Compesa - Hans von Manteuffel e João Paulo França (drone)

Camocim de São Félix e Goiana

No município de Camocim de São Félix, no Agreste Central, será executada a ampliação do sistema produtor de água, permitindo que a água captada pela adutora da Barragem de Serro Azul seja tratada na Estação de Tratamento de Água (ETA) Camocim.

A intervenção tem como objetivo ampliar a segurança hídrica para cerca de 19 mil pessoas.

O projeto inclui a instalação de uma nova adutora de água bruta e a adequação da estrutura da estação de tratamento existente, com investimento de R$ 3,5 milhões.

Já na Mata Norte, o município de Goiana terá o abastecimento reforçado por meio da reativação de quatro poços e de uma estação elevatória de água bruta.

A ação, que receberá R$ 3,5 milhões em investimentos, deve beneficiar 55 mil pessoas, incluindo os moradores da sede do município e o polo farmacoquímico local, que passará a contar com abastecimento diário.

Santa Maria da Boa Vista e Petrolina

No Sertão do São Francisco, o município de Santa Maria da Boa Vista será contemplado com obras de reforma da estação elevatória de água tratada e do reservatório do bairro Rocha. O projeto contará com um aporte de R$ 4,5 milhões.

O objetivo é melhorar o fornecimento de água e eliminar a intermitência no abastecimento. O investimento previsto é de R$ 225 mil, com impacto estimado em cerca de 1.000 moradores.

Em Petrolina, também no Sertão, será executada a recuperação do reservatório elevado da Estação de Tratamento de Água (ETA 1), com capacidade de 3.000 m³, responsável por abastecer grande parte da cidade.

