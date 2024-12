Enfermagem: 5 motivos para estudar na UNINASSAU

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O curso de Enfermagem é um dos mais procurados atualmente no mercado de trabalho.

Para os estudantes que desejam ter um currículo profissional diferenciado na área, a aposta certa é a UNINASSAU.



A Instituição prepara os profissionais para atuar no cuidado de pacientes em diversas áreas da saúde, seja em hospitais, clínicas, unidades de saúde, etc.



Para listar os diferenciais que a UNINASSAU oferta aos estudantes, Conceição Castro, a coordenadora do Curso de Enfermagem do campus Graças, concedeu entrevista ao NE10.

"O curso abrange uma matriz curricular com base no que o mercado atual solicita. Dispomos de laboratórios equipados para vivência da prática em todas as áreas da profissão", destaca Conceição.

A escolha certa é a UNINASSAU

Os alunos da UNINASSAU também vivenciam a Enfermagem já a partir do 1° período, por meio de meio de práticas e simulações em campo hospitalar.

Como explica a coordenadora Conceição, "o aluno tem a oportunidade de participar de projetos de pesquisa e extensão, monitoria, simpósios e cursos gratuitos, os quais promovem a construção de um currículo acadêmico e profissional diferenciado".

Além disso, a UNINASSAU é uma instituição de reconhecimento nacional. Sendo assim, há a possibilidade de o aluno realizar estágios e práticas em instituições parceiras.

Estágio

"Do 5° ao 8° período, o aluno vivencia práticas em hospitais e unidades de saúde. Já no 9° e 10° períodos, os estágios obrigatórios do curso são supervisionados nas instituições de saúde. A UNINASSAU também oferece oportunidade de estágio extracurricular por meio do setor de trabalhabilidade", complementa Conceição.



O curso

Os componentes curriculares do curso superior de Enfermagem são divididos por período, e as disciplinas são ofertadas com aulas práticas simultâneas para o aluno obter o conhecimento teórico e prático.



"Ofertamos cursos, workshops, simpósios e congressos na Instituição. Da mesma maneira, também ofertamos pós-graduação em Enfermagem e áreas afins de saúde", finaliza Conceição.

Para 2025, as matrículas estão abertas na UNINASSAU. O curso tem duração de 10 semestres, podendo ser integralizado em até 15 semestres.