Brasileira recebe prêmio no Innovators Under 35 LATAM 2024

A empresária Ana Uriarte, de 30 anos, se destaca como a única mulher brasileira e a primeira do Nordeste a receber o prestigioso prêmio Innovators Under 35 LATAM 2024, concedido pela MIT Technology Review.

O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 10 de outubro, reconhecendo a contribuição inovadora de Ana no desenvolvimento de habilidades comportamentais entre os jovens.

A empreendedora foi premiada pela criação da Quark, uma plataforma educacional que ensina soft skills a jovens de escolas públicas em Pernambuco.

A iniciativa visa melhorar a empregabilidade de jovens entre 17 e 25 anos, preparando-os para se tornarem mais competitivos no mercado de trabalho.

O prêmio Innovators Under 35 LATAM é um dos maiores reconhecimentos da América Latina para jovens inventores, cientistas e empreendedores. A cerimônia de entrega ocorrerá no Peru, no dia 7 de novembro, reunindo outros jovens inovadores de todo o continente.

Como funciona a plataforma Quark?

A Quark foi desenvolvida para enfrentar a falta de desenvolvimento de soft skills entre os jovens brasileiros. De acordo com o Instituto Millenium, mais de 70% dos jovens no país se sentem despreparados para o mercado de trabalho.

A plataforma oferece um ensino prático e lúdico dessas habilidades essenciais por meio de metodologias de microlearning e gamificação.

Os usuários, principalmente estudantes da rede pública de ensino em mais de 50 municípios de Pernambuco, têm acesso a conteúdos interativos que abordam comunicação, resolução de problemas, trabalho em equipe, criatividade e empatia.

Após a conclusão dos módulos, os participantes recebem certificados reconhecidos, que podem ser utilizados para enriquecer seus currículos e perfis no LinkedIn.

Sobre Ana Uriarte

Ana Uriarte, natural de Joinville, Santa Catarina, vive no Recife há 25 anos e é formada em Engenharia Civil pela Universidade de Pernambuco. Com um espírito empreendedor, ela identificou, em 2017, a oportunidade de unir tecnologia e educação para melhorar o preparo comportamental dos jovens da rede pública.

Junto com seu sócio, fundou a Quark, que atualmente beneficia quase 20 mil jovens com acesso a uma educação de qualidade.

Reconhecida como uma das maiores inovadoras da América Latina, Ana também é embaixadora do REC'n'Play 2024, um importante evento de tecnologia que ocorrerá no Recife em novembro.