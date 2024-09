Saiba como se manter protegido ao estar online

Com o aumento e procura dos usuários em passar cada vez mais tempo do seu cotidiano online, é crucial que saibam como estar protegidos. A segurança digital é um meio conhecido e importante para garantir que sistemas, redes e programas estão devidamente protegidos de ataques virtuais. Estes ataques virtuais são, cada vez mais, comuns e, por isso, convém saber como se proteger deles. Estes ataques podem ter como intenção a de acessar ou alterar ou até mesmo eliminar informações que são confidenciais, incluindo dados pessoais e bancários. Além disso, com o fenômeno das apostas online, também cada vez mais pessoas estão desse jeito, à procura de diversão. Aproveite nossas promoções exclusivas para apostas no Australian Open para que possa ter acesso a conteúdos importantes. Com uma maior quantidade de pessoas online, com acesso a dispositivos móveis e também com maior conhecimento, também mais recorrentes e originais se tornam os ataques, sendo cada vez mais difícil saber como se defender deles.

Importância da segurança online



Num universo cada vez mais interconectado, todos podem se beneficiar de programas sofisticados de defesa virtual. Um ataque à segurança digital pode levar a qualquer coisa, desde roubo de identidade a tentativas de extorsão e perda de dados importantes, como fotos de família, no nível pessoal. Todos dependem de infraestrutura significativa, como usinas, hospitais e instituições de serviços financeiros. A sobrevivência da sociedade depende da segurança dessas e de outras empresas.

Além disso, todos se beneficiam do trabalho de pesquisadores de ameaça virtual, como a equipe de 250 pesquisadores de ameaças do Talos, que investiga ameaças e estratégias de ataque virtual recentes. Eles divulgam novas vulnerabilidades, promovem a segurança digital e unem ferramentas de código aberto. O trabalho deles melhora a segurança da Internet para todos.

Ameaças digitais mais importantes



Tal como já referido, existem diversos perigos iminentes dos quais deve ter atenção. Conheça os mais populares entre os ataques:

Phishing



O phishing consiste em enviar e-mails falsos que parecem ser de fontes confiáveis. O objetivo é roubar informações confidenciais, como números de cartões de crédito e dados de login. É o tipo mais prevalente de ataque virtual. Você pode se proteger por meio do conhecimento ou de uma solução tecnológica que filtra e-mails mal-intencionados.

Ransomware



Este é um tipo de software malicioso. usado para obter dinheiro bloqueando acesso ao sistema ou aos arquivos do computador até que o resgate seja pago. O pagamento do resgate não garante que os arquivos ou o sistema sejam recuperados.

Malware



Malware é um tipo de software projetado para obter acesso não autorizado ou causar danos a um computador. Os ataques de malware podem ocorrer de várias maneiras. Aqueles que cometem ataques podem clicar em uma ligação maliciosa, abrir um anexo de e-mail infectado ou simplesmente não fazer nada. Esses ataques aproveitam-se de falhas de segurança no dispositivo quando você não faz nada.

Violação de dados



As invasões de lojas são um perigo significativo porque podem afetar qualquer pessoa. Os criminosos virtuais roubam e vendem essas informações pessoais no mercado negro, que facilita o roubo de identidades. Embora a loja seja responsável por manter métodos de pagamento seguros e atualizados, uma boa maneira de proteger sua empresa durante um ataque cibernético é prestar atenção aos extratos bancários e de cartões de crédito.

Roubo de identidade



O roubo de identidades é um dos crimes online que aumentam mais rapidamente. O roubo de identidade, os e-mails de phishing e a violação de dados podem ser consequências de vários tópicos discutidos anteriormente. No entanto, documentos que são usados todos os dias, como currículos, endereço residencial, fotos e vídeos em mídias sociais, dados financeiros, colocam sua identidade em risco.Os ladrões de identidades roubam suas informações pessoais e criam contas de empréstimo e cartão de crédito em seu nome. Há muitas coisas que você pode fazer para proteger sua identidade, apesar do fato de que algumas dessas atividades não são controladas por pessoas comuns.

Como se pode manter protegido



Com a evolução da internet e dos meios digitais, estes e outros ataques se tornam cada vez mais recorrentes no dia a dia, não só para população brasileira, mas para todo o mundo. Assim, o que deve fazer para se proteger em uma era de ameaças virtuais em constante desenvolvimento? A primeira medida de proteção é ter consciência de sua segurança. Embora existam ferramentas de segurança sofisticadas que podem ajudar, o bom senso também é necessário para proteger o computador e seus dados, bem como a si mesmo. De qualquer forma, deixamos aqui estas nossas dicas de processo de prevenção para que se mantenha protegido ao navegar online:

Para contas que envolvem números, letras maiúsculas e minúsculas que são difíceis de adivinhar, use senhas fortes, e não use senhas como 12345 ou qualquer outra senha.



Não abra e-mails suspeitos que solicitam informações confidenciais.

destrua arquivos confidenciais



Caso precise usar uma rede Wi-Fi pública, use uma rede privada virtual para proteger sua conexão à Internet.



Mantenha seu software antivírus sempre atualizado.



Dessa forma simples, você conseguirá garantir que se mantém protegido e sem ameaça de risco de fatores externos à sua segurança online.