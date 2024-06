Pesquisa em Porto Alegre mostra vantagem de petista contra atual prefeito

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O instituto AtlasIntel publicou nesta quinta-feira (20) em parceria com a CNNBrasil uma pesquisa eleitoral para disputa nas eleições municipais de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul.

PESQUISA SOBRE ELEIÇÕES EM PORTO ALEGRE

Os resultados demonstram uma vantagem para deputada federal Maria do Rosário (PT), que detém 30,2% das intenções de voto.

Em segundo lugar, está o atual prefeito da cidade, Sebastião Melo (MDB), com quase seis pontos abaixo em 24,8%.

Com uma disputa mais acirrada entre os dois, a terceira colocação fica com a deputada federal Any Ortiz (Cidadania), com 9,1%.

Tecnicamente empatada com Ortiz também está a ex-deputada estadual Juliana Brizola (PDT), com 8,2%.

O deputado estadual Felipe Camozzato (Novo), com 6,7%, ficou em quarta posição.

Com mesmo número nas intenções de voto, o deputado estadual Thiago Duarte (União Brasil) e a auxiliar de enfermagem Fabiana Sanguiné (PSTU) detiveram 1,3%.

Aqueles que afirmam não saber formaram 2%, enquanto a possibilidade de voto branco/nulo ficou com 7,9%.

SOBRE A PESQUISA DE PORTO ALEGRE

A pesquisa entrevistou 1.798 pessoas em formato online entre os dias 9 e 14 de junho. A margem de erro é de dois pontos percentuais. O levantamento detém registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo número RS-09253/2024.