Suárez dá adeus à seleção uruguaia com homenagem, bola na trave e 0 a 0 contra Paraguai

Com choro, emoção, homenagens em bandeiras, no telão, faixas e camisas de agradecimento, estádio Centenário de Montevidéu totalmente lotado e ovação após 90 minutos, chegou ao fim nesta sexta-feira a carreira de 17 anos de Luis Suárez defendendo as cores da seleção uruguaia. Faltou o gol do camisa 9, de 37 anos, e dos companheiros, o que deixaria a festa completa. Postado defensivamente, o Paraguai segurou o 0 a 0 pelas Eliminatórias Sul-Americanas. Apesar do clima festivo, os uruguaios não se esqueceram do lateral Izquierdo, morto recentemente após mal súbito no MorumBis, e jogaram com uma tarja preta de luto.

Suárez se despede da seleção uruguaia com 143 partidas disputadas e a artilharia isolada, com 69 gols (diante de 58 de Cavani), além de 39 assistências. O grande momento foi a conquista da Copa América de 2011, justamente diante do Paraguai, um ano após levar sua esquadra até a semifinal da Copa do Mundo de 2010.

O último ato de Suárez pela Celeste começou na entrada em campo. Os mais de 40 mil presentes saudaram o ídolo em alto e bom som. O jogador tentava segurar a todo custo as lágrimas. A emoção no hino nacional foi inevitável. Restabelecido e peça principal com as tantas ausências de Darwin Nuñez, De La Cruz, Arrascaeta, Ronald Araújo, Bentancur, Olivera, Giménez, Piquerez, Viña e Varella, correu ansioso para o início da partida.

Suárez estava muito disposto a fechar sua brilhante passagem pela seleção uruguaia com um gol. Começou com uma cabeçada pelo alto. Aos 18 minutos, fez pose para realizar em belo voleio, mas parou na trave.

O camisa 9 aparecia a todo momento com o braço erguido pedindo a bola. Ajudava até companheiros com dores a se levantar para a seleção não perder tempo. Ainda reclamou do goleiro Gatito Fernández de uma entrada desleal após enrosco na área e não quis saber de tocar a mão do botafoguense.

Com a posse de bola e a todo momento buscando a abertura do placar, o Uruguai deu alguns espaços e quase acabou surpreendido pelo oponente. O camisa 10 Almirón, cara a cara, mandou no peito do goleiro Rochet. Enciso já havia carimbado a trave.

Suárez voltou do intervalo menos tenso e emotivo e desta vez era só sorrisos. Antes de a última etapa pela seleção começar, distribuía beijinhos em direção à família, em peso nas tribunas. A torcia achava que era também para ela e agradecia.

PARAGUAI

O Paraguai manteve a postura defensiva, sempre apostando nos contragolpes. E voltou a parar na trave em batida colocada de Diego Gómez. Se pouco atacava, o time comandado pelo estreante Gustavo Alfaro sabia controlar as ações uruguaias e não sofria.

O tempo passava e Marcelo Bielsa não escondia o nervosismo com a apresentação abaixo do esperado do Uruguai, esbravejando na beirada do campo. Viu Brian Rodríguez parar em Gatito após jogada individual e batida forte.

O jogo deu uma esquentava no fim quando Suárez não gostou de uma trombada de Velázquez em Martínez. Ambos caíram e o defensor deixou o pé no ombro do uruguaio. O camisa 9 foi tirar satisfação e quase causa uma briga. Levou amarelo. O apito final veio com uma salva de palmas ao astro.