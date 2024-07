Caatingeek leva dubladora de Chiquinha e homenageia 'Chaves' em Serra Talhada

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Quarta edição do evento geek acontece no Shopping Serra Talhada, na Capital do Xaxado, nos dias 26 e 27 de outubro com entrada gratuita

Em celebração aos 40 anos do seriado “Chaves” no Brasil, o Caatingeek, maior evento geek do interior do Nordeste, leva Cecília Lemes - conhecida nacionalmente por ser a dubladora da Chiquinha - a Serra Talhada, Pernambuco. O evento tem entrada gratuita e acontece no Shopping Serra Talhada nos dias 26 e 27 de outubro.

A edição também homenageia Jujutsu Kaisen, o anime mais visto de 2023 e um dos melhores da atualidade. O dublador Francisco Júnior, que faz o personagem Sukuna na produção, também estará no evento.

Outra atração confirmada no Caatingeek é José Luís, quadrinista internacional da Marvel e DC Comics. O artista também é responsável pelo desenho do pôster oficial da convenção e dará autógrafos no material. Além disso, o Caatingeek terá concurso de cosplay; lojas geeks; arena de games; espaços temáticos e outras atividades gratuitas.



O concurso de cosplay é uma das atrações mais aguardadas do evento - DIVULGAÇÃO

Também foram reveladas as credenciais, que juntamente com o pôster servem como uma forma do público contribuir com o evento – que é gratuito – e desbloquear alguns benefícios exclusivos.

"Estamos esperando mais de 10 mil pessoas nesta quarta edição. É muito gratificante difundir a cultura geek no Sertão e acolher pessoas de várias cidades e até de outros estados. Serra Talhada é uma cidade polo em diversas áreas e agora podemos dizer que também é um polo geek. Este ano, celebrando os 40 anos do seriado Chaves no Brasil, esperamos unir diversas gerações", conta Messias Amorim, organizador do evento.

Cecília Lemes



Cecília Lemos foi reconhecida no Prêmio Yamato pela dublagem de Chiquinha - DIVULGAÇÃO

Além de dar voz a Chiquinha e Dona Neves, ambas interpretadas pela atriz mexicana María Antonieta de las Nieves, Cecília Lemes também dublou personagens emblemáticos como Coração (Ursinhos Carinhosos); Sra. Briefs (Dragon Ball), Cassidy (Pokémon) e a protagonista de Ana Pimentinha.

Além disso, a dubladora coleciona nos seus trabalhos a dublagem de personagens da atriz Julianne Moore em diversos filmes.

Em 2006, Cecília conquistou o Prêmio Yamato – o equivalente ao Oscar da dublagem brasileira – na categoria Melhor Dubladora de Coadjuvante, por seu trabalho como Chiquinha em “Chaves”. Ela estará no segundo dia do Caatingeek, 28 de outubro.

José Luís



Entre os trabalhos de José Luís estão Aquaman, Jovens Titãs e Pantera Negra - DIVULGAÇÃO

O quadrinista José Luís está no mercado internacional de quadrinhos há 18 anos. Ele é conhecido por desenhar grandes personagens da Marvel e DC Comics, como os da Liga da Justiça, Mulher-Maravilha e X-Men Gold.

Além disso, José tem trabalhos em outras editoras internacionais como Dark Horse e Dynamite Comics. Ele estará presente nos dois dias do Caatingeek e também estará no Artists’ Alley – espaço que conta com diversos artistas.