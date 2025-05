4 signos serão testados como nunca antes a partir desta terça-feira (22)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Com a entrada do Sol em Touro no dia 19 de abril, uma nova fase de resistência, persistência e amadurecimento se instala no céu.

Este período é conhecido por exigir mais foco, paciência e determinação — características típicas do signo de Touro.

No entanto, alguns signos, em especial, sentirão esses testes de maneira mais intensa, como uma verdadeira oportunidade de evolução pessoal.

Confira quais signos serão mais desafiados e como podem encarar essa fase:

Áries



Acostumado à velocidade e impulsividade, Áries agora precisa aprender a ter calma e pensar a longo prazo.

O Sol em Touro exige que o signo aja com mais estratégia do que força, testando sua capacidade de esperar o tempo certo para colher resultados.

Gêmeos



Gêmeos será desafiado a sair da superficialidade e mergulhar mais fundo em seus projetos e relações.

O período exige compromisso, foco e constância — características que podem não ser tão naturais, mas que serão essenciais para superar essa fase de testes.

Leão



Para Leão, o Sol em Touro traz lições sobre humildade e resiliência. A necessidade de reavaliar conquistas e reconstruir alguns caminhos será forte, exigindo que o leonino trabalhe com o coletivo e não apenas brilhe sozinho.

Aquário



Visionário por natureza, Aquário verá suas ideias serem testadas pela necessidade prática e concreta que o Sol em Touro impõe.

Será preciso mostrar que não apenas pensa grande, mas também consegue colocar seus projetos em prática de forma estruturada.