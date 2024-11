Feriado 20 de novembro: confira nosso horário de funcionamento

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Quer saber qual o horário de funcionamento do shopping no dia 20 de novembro? No feriado de Dia da Consciência Negra o shopping funciona em horário especial com as suas operações de alimentação e lazer. Confira a nossa programação.

20 DE NOVEMBRO - DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA

Alimentação de lazer - das 12h às 21h;

Âncoras e megalojas - fechadas;

Demais lojas e quiosques - fechadas.

BRINQUEDOS NAS PRAÇAS DE EVENTOS

No dia 20 de novembro os brinquedos das Praças de Eventos Rio e Mar funcionarão gratuitamente. Das 12h às 21h os clientes poderão realizar suas inscrições aqui na área de eventos do app (em breve) e apresentar QR code à promotoria, no local do evento.

Giratório das Framboesas - Praça de Eventos Mar.

Mini Carrossel - Praça de Eventos Rio.

RESTAURANTES

Camarada Camarão - a partir das 11h;

Ferreiro Grill - a partir das 11h30;

Outback - a partir das 11h30;

Madero - 11h40 e fecha às 22h30.

LAZER

Cinemark - conforme horário da rede;

Vila Trampolim - a partir das 12h;

Game Station - a partir das 12h;

Bear Plush - a partir das 12h;

Balacobaco - a partir das 12h;

Fábrica de Bolos do Papai Noel - das 14h às 20h.

CLÍNICA

Cemise - de acordo com horário da rede.

ACADEMIA

Smart Fit - de acordo com horário da rede.

Mais praticidade para você!



Pague o seu ticket de estacionamento aqui no app e ganhe mais tempo para o seu passeio pelo shopping.