5 dicas para um currículo impecável em 2025

Um bom currículo é essencial para os estudantes e profissionais que desejam obter destaque no mercado de trabalho.

Contudo, o processo de criação do documento pode ser confuso e, muitas vezes, exaustivo. Para montar o currículo ideal, a gerente do setor de Trabalhabilidade da UNINASSAU, Tainã Araujo, faz algumas observações.

"Personalize o conteúdo de acordo com a vaga, destaque suas conquistas e use palavras-chave alinhadas ao perfil da empresa. Seja sucinto, mas completo. Use tópicos para experiências e foque em resultados concretos", explica Tainã.

5 dicas para montar seu currículo

Mantenha um layout limpo: A simplicidade é fundamental. Destaque suas habilidades-chave: Cursos e oficinas do Núcleo Trabalhabilidade ajudam a identificar suas competências. Seja objetivo: Não ultrapasse uma página. Inclua experiências relevantes: Mesmo que sejam acadêmicas ou voluntárias. Use palavras de impacto: O Núcleo de Trabalhabilidade da UNINASSAU oferece consultorias para revisar currículos e adequá-los às exigências do mercado.

Da mesma maneira, também é importante saber o que evitar no currículo: "Não adicione dados pessoais desnecessários, como estado civil e religião, nem longas descrições de experiências antigas e informações irrelevantes para a vaga", complementa a gerente.

E para quem tem pouca ou nenhuma experiência profissional?

Como detalha Tainã, em casos de pouca experiência de trabalho, a pessoa deve focar em habilidades, projetos acadêmicos, trabalhos voluntários e cursos extracurriculares.

Além disso, é necessário manter o currículo atualizado, com cursos recentes, especialmente com os que destacam habilidades tecnológicas e demonstram flexibilidade às tendências do mercado.

UNINASSAU

As matrículas na UNINASSAU já estão abertas em 2025. Clique aqui para saber mais.