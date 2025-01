Sisu 2025: 4 cursos superiores ideais para você; saiba como escolher

Sai ano e entra ano, e alguns cursos superiores permanecem em alta. Medicina e Direito continuam como as principais opções entre os estudantes, sobretudo com o avanço da tecnologia.

"Essas áreas seguem como pilares tradicionais e indispensáveis. O Direito está se adaptando às novas demandas jurídicas digitais, e Medicina está em alta com a telemedicina e especializações em saúde mental", destaca a gerente do núcleo de Trabalhabilidade do grupo Ser, Tainã Araujo.

Seja qual for a profissão, a UNINASSAU oferece uma formação diferenciada aos estudantes. Atualmente, os cursos mais buscados são:

Medicina - devido à expansão da telemedicina e novas tecnologias na área da saúde;

Enfermagem - apresenta alta empregabilidade em hospitais, clínicas e atenção primária;

Fisioterapia - tem uma busca crescente por profissionais para atender demandas de reabilitação , esportes e bem-estar;

Psicologia - está em destaque devido a uma maior conscientização sobre saúde mental , que impulsiona a procura por profissionais nessa área.

Mais profissões no radar

Com as mudanças no mercado de trabalho, as áreas de tecnologia também ganham força.

Cursos como Engenharia da Computação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Ciência de Dados são excelentes opções para quem tem afinidade com tecnologia.

Como saber o curso ideal para você?

"O teste vocacional é uma ferramenta valiosa, mas não é o único meio. Participar de palestras, conversar com profissionais da área e buscar orientação no Núcleo de Trabalhabilidade da UNINASSAU também são formas eficazes de tomar uma decisão assertiva", destaca Tainã.

As matrículas na Instituição já estão abertas para 2025. Clique aqui para saber mais.