Sisu: 5 melhores profissões com bons salários em 2025

Com a chegada de 2025, os estudantes e futuros profissionais precisam estar por dentro das tendências atuais do mercado de trabalho para escolherem o curso superior ideal.

Para auxiliar nesse processo, a gerente do setor de Trabalhabilidade da UNINASSAU, Tainã Araujo, lista as 5 profissões que devem crescer neste ano. Confira a seguir.

Profissões em alta em 2025

A tecnologia está transformando todos os setores. Por isso, segundo Tainã, é crucial que o estudante se mantenha atualizado e com uma visão estratégica sobre o futuro. Entre as posições que deverão ganhar destaque em 2025 estão:

Desenvolvedores de Software e Especialistas em Inteligência Artificial



Analistas de Dados e Cientistas de Dados.



Profissionais da área de Saúde, como Médicos e Enfermeiros especializados.



Engenheiros de Sustentabilidade e Meio Ambiente.



Especialistas em Marketing Digital e Experiência do Cliente.

"Invistam em cursos práticos, busquem desenvolver habilidades tecnológicas e não negligenciem as soft skills. A UNINASSAU está aqui para apoiar com uma formação completa", afirma a gerente.

Como se destacar?

Como o primeiro passo, Tainã explica que o aluno deve buscar aprender um certo domínio das ferramentas digitais, além de ter uma boa capacidade de lidar com IA.

Da mesma maneira, é importante desenvolver as soft skills - as habilidades comportamentais - e estabelecer uma comunicação eficaz, com foco no trabalho em equipe e adaptabilidade.

A UNINASSAU

Para melhor atender e preparar os alunos, a UNINASSAU oferece uma grade curricular alinhada às demandas do mercado, com cursos focados em tecnologia, saúde e negócios.



Além disso, o Núcleo de Trabalhabilidade promove oficinas, consultorias de carreira e feiras para conectar alunos às tendências profissionais.

Clique aqui e saiba mais sobre o vestibular.