Sisu 2025: Qual é a menor nota para passar em Medicina?

As inscrições para o Sisu 2025 têm início nesta sexta-feira (17) e seguem até dia 21 de janeiro.

Os estudantes que realizaram o Enem 2024 (Exame Nacional do Ensino Médio) podem utilizar a nota da prova para dar o primeiro passo no Ensino Superior.

Entre os cursos mais disputados está o de Medicina, que segue sendo o mais concorrido do sistema, com a maior nota de corte.

Em parceria com o Colégio GGE, o NE10 lista detalhes sobre a nota necessária para ser aprovado em Medicina nesta edição.

Sisu 2025

Ao todo, o Sisu disponibiliza 261.779 vagas para 6.851 cursos de graduação em 124 instituições públicas de ensino superior em todo o Brasil.

O resultado do Sisu está previsto para i dia 26 de janeiro, e as matrículas nas instituições devem ser feitas entre os dias 27 e 31 do mesmo mês.

Medicina

O número de vagas para o curso de Medicina varia de acordo com cada universidade. As mais concorridas, como a USP, Unicamp, UFMG e UFSC costumam ter uma maior concorrência e, consequentemente, notas de corte mais altas.

Confira os parâmetros dos últimos anos:

UFU (Universidade Federal de Uberlândia): Nota de corte para ampla concorrência foi 760 a 820 pontos em 2024.



(Universidade Federal de Uberlândia): para ampla concorrência foi pontos em 2024. UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais): Nota de corte para ampla concorrência ficou em torno de 780 a 850 pontos em 2024.



(Universidade Federal de Minas Gerais): Nota de corte para ampla concorrência ficou em torno em 2024. UNIFESP (Universidade Federal de São Paulo): A nota de corte ficou entre 820 e 850 pontos em 2024.



(Universidade Federal de São Paulo): A nota de corte ficou em 2024. UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina): A n ota de corte foi em torno de 780 a 830 pontos em 2024.



(Universidade Federal de Santa Catarina): A n em 2024. UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro): Nota de corte de 800 a 860 pontos para ampla concorrência.

Desta maneira, em universidades federais e estaduais muito concorridas, é preciso ter uma média superior a 800 pontos no ENEM, podendo alcançar até 850-900 pontos em algumas instituições de topo, como USP e Unicamp.

Durante o período de inscrições, você pode acompanhar as notas de corte em tempo real, já que elas são ajustadas conforme as inscrições vão avançando.

Como se inscrever?

As inscrições deverão ser realizadas no site oficial do SISU até o dia 21 de janeiro, terça-feira.