EaD: por que você deve escolher estudar à distância em 2025

Para aqueles que desejam cursar o Ensino Superior em 2025, o Ensino à Distância (EaD) surge como uma opção vantajosa.

Nesta modalidade, não há gastos com transporte e nem tempo gasto em deslocamentos.

Além disso, essa é uma opção mais confortável para quem planeja ficar no conforto do lar durante os estudos.

A Psicóloga e Mestre em Educação e Saúde, Márcia Karine Monteiro, explica os benefícios da Graduação à distância. Márcia é também Coordenadora Nacional dos Cursos de Psicologia da UNINASSAU.

Graduação EaD em 2025

"Com a tecnologia presente no cotidiano, as instituições de ensino precisam oferecer aulas mais interativas, capazes de conectar o aluno com o conteúdo apresentado. A UNINASSAU tem isso como prioridade, sobretudo nos cursos de EaD", detalha Márcia.

A Instituição oferece uma metodologia ativa, com tutores presentes em tempo real para as dúvidas - um verdadeiro diferencial para os estudantes.

Junto a isso, as clínicas-escolas estão aptas a receberem as demandas dos alunos da área de Saúde, assim como o NAE (Núcleo de Atendimento ao Educando), que faz uma ponte direta entre os alunos e a faculdade.



Dicas para potencializar o Ensino à Distância

Por outro lado, as vantagens de estudar em casa podem ser acompanhadas pelas distrações. Para reverter isso, a psicóloga lista dicas que ajudam a melhorar o foco.

"Organize seu ambiente de estudo, planeje o horário que você irá estudar e escolha lugares silenciosos. Prepare-se para esse momento, esteja com água, caderno, lápis e chocolate. Esse é o seu momento, e acredite na importância para o seu futuro", considera.

Por fim, Márcia aconselha os estudantes a persistirem nos objetivos e sonhos:

