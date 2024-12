ENEM: Qual curso fazer em 2025? Veja 3 tendências

Após a prova do ENEM 2024, o Exame Nacional do Ensino Médio, é comum que surjam dúvidas para os estudantes sobre qual carreira seguir.

Para 2025, há profissões em alta, sobretudo em meio ao avanço da tecnologia. Em parceria com o Colégio GGE, o NE10 lista cursos superiores que podem ser tendência no próximo ano.

3 ideias de Curso Superior para 2025

1. Inteligência Artificial e Ciência de Dados

A inteligência artificial está aparecendo nas mais diversas áreas e segue sendo integrada em grande parte das profissões.

Por isso, aqueles profissionais especializados em IA e no machine learning já estão sendo procurados por diversas empresas, o que deve continuar em 2025.



2. Cibersegurança

Todas as informações que circulam na internet precisam estar seguras, principalmente aquelas que lidam com dados pessoais ou sensíveis, incluindo informações financeiras.

Sendo assim, cada vez mais estão sendo procurados profissionais que saibam proteger sistemas e conheçam os principais tipos de golpe cibernéticos e as formas de proteção.

3. Sustentabilidade e Energias Renováveis

As mudanças climáticas e a preocupação com o futuro do planeta direcionam o foco para o desenvolvimento de energias renováveis e soluções sustentáveis.

Desta maneira, haverá muita procura por profissionais que saibam desenvolver novas tecnologias e estratégias em áreas como energias limpas.