4 Dicas para regular o sono e a importância de dormir melhor

Dormir bem é essencial para a nossa saúde física e mental, mas a rotina agitada e os hábitos inadequados podem interferir na qualidade do nosso sono.

Tudo isso pode levar ao cansaço excessivo, à diminuição da concentração e até mesmo ao desenvolvimento de ansiedade.

Para ajudar na adoção de práticas mais saudáveis, a Coordenadora Nacional dos Cursos de Psicologia da UNINASSAU, Márcia Karine, listou dicas que ajudam a alcançar um descanso profundo.

O que faz você dormir mal?

Como explica Márcia, a má alimentação e os maus hábitos pessoais e profissionais do dia a dia podem influenciar negativamente no sono. Por exemplo, o estresse e a ansiedade contribuem para uma noite mal dormida.

.

“Para mudar isso, reavalie a sua postura dentro de casa, reveja seus momentos de lazer e comece a reestruturar as demandas profissionais. Quando há planejamento, conseguimos organizar e diminuir os fatores negativos. Lembre-se que a ansiedade está relacionada a algo que desconhecemos e precisamos buscar equilíbrio”, avalia Márcia.

Vale ressaltar que a tentativa de regular o sono não é apenas uma questão de passar mais horas na cama, mas sim de adotar práticas que melhorem a sensação de descanso.

4 dicas para um sono profundo e reparador

Como cita Márcia, "Noites ruins trazem dias complicados". Sendo assim, é muito importante melhorar a qualidade do seu descanso. Isso garante mais energia, bem-estar e produtividade.

Confira as dicas da psicóloga:

Ao chegar em casa ande descalço para tirar a energia que o corpo absorveu durante todo o dia; Tome um banho relaxante - isso ajuda a aliviar o estresse Tenha uma alimentação saudável - evite frituras e bebidas alcoólicas à noite. Procure alimentos mais leves; Evite usar o celular , pelo menos 30 minutos antes de dormir. A luminosidade diminui a produção de melatonina , o hormônio produzido pelo organismo e responsável pela regulação do sono.

Além desses, há outros hábitos que promovem uma boa saúde do sono, como ler um livro físico, praticar técnicas de relaxamento e manter um horário regular de sono.

Quando dormimos bem, nosso corpo tem a chance de se recuperar, reparar células e tecidos, além de fortalecer o sistema imunológico.

Além disso, melhora o nosso humor e diminui o risco de doenças como hipertensão, diabetes e obesidade.

