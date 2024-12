3 motivos para cursar Psicologia em 2025 na UNINASSAU

Cursar Psicologia em uma faculdade de prestígio é um grande diferencial para o desenvolvimento profissional e, consequentemente, para o currículo.

É neste sentido que a UNINASSAU surge como uma grande escolha. A Instituição oferece uma formação completa e diferenciada, ajudando a desenvolver habilidades emocionais e interpessoais - fundamentais para a profissão.

No curso, os alunos aprendem sobre o autoconhecimento e a capacidade de lidar com emoções, habilidade essencial para um psicólogo.

A seguir, a Coordenadora Nacional dos Cursos de Psicologia do grupo Ser Educacional, mantenedor da UNINASSAU, Márcia Karine Monteiro, lista por que você deve priorizar a Instituição na escolha do Ensino Superior.

"Nossos projetos permitem práticas integrativas e estágios obrigatórios e de observação que complementam a prática profissional. Assim, nossos alunos saem preparados para o mercado de trabalho", explica Márcia.



3 motivos para cursar Psicologia na UNINASSAU

O curso é reconhecido pelos projetos acadêmicos diferenciados, como as clínicas-escolas com atendimento multiprofissional - incluindo pacientes neurodivergentes ; As aulas são ministradas por professores renomados e atuantes no mercado de trabalho; A estrutura da UNINASSAU é diferenciada e oferece prática aos alunos desde o 1° período.

"Nossos laboratórios de ponta permitem aos alunos práticas internas em um ambiente estruturado de acordo com as vivências necessárias para o mercado profissional. As clínicas-escolas, por exemplo, permitem um contato direto com a prática de forma supervisionada", destaca Márcia.



O curso de Psicologia é o segundo curso mais procurado dentro da UNINASSAU. Um dos motivos para isso é a conexão com o Núcleo de Trabalhabilidade, Emprego e Carreira, pois há:

Orientadores profissionais que auxiliam os alunos desde a construção do currículo , a preparação para o processo seletivo e a entrada na empresa.

que , a preparação para o processo seletivo e a entrada na empresa. Serviços práticos e personalizados para cada estudante - com palestras, simulação de entrevistas e eventos , como a Feira de Trabalhabilidade.

"Os nossos alunos, por meio do Núcleo de Carreiras, recebem vagas exclusivas oferecidas por empresas parceiras. Os estágios curriculares iniciam a partir do 6º período", afirma a coordenadora.



Por que a UNINASSAU?

A UNINASSAU oferece aos alunos uma Cultura Ubíqua, que a diferencia de outras instituições. Com essa metodologia, os alunos absorvem o conhecimento de onde estiverem, por meio da tecnologia.

Além disso, o curso passa por atualizações anuais buscando sempre um aprendizado inovador.

"Nossos projetos permitem que os alunos tenham contato com vários profissionais do mercado, numa prática diária do Saber Psicológico. Hoje, eles terminam o curso compreendendo questões atuais sobre o TEA (Transtorno do Espectro Autista), que consta em nossa grade e tem projetos específicos", finaliza Márcia.