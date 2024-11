Fez o ENEM 2024? Veja 4 profissões em alta que vão ajudar a escolher seu curso

Na hora de escolher o caminho para trilhar no curso superior, é importante que você observe as tendências atuais do mercado de trabalho.

Afinal, com o avanço desenfreado da tecnologia, a grande maioria das profissões já necessita de habilidades no setor tech.

Em parceria com o Colégio GGE, o NE10 lista algumas áreas em expansão para ajudar na escolha do seu curso em 2025.

4 profissões em alta para 2025

1. Inteligência Artificial e Análise de Dados

Cursos: Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Engenharia de Computação e Engenharia de Software.

Profissões: Desenvolvedor de Software, Analista de Dados, Programador.

2. Sustentabilidade e Transição Energética

Cursos: Engenharia Ambiental e Gestão Ambiental.

Profissões: Gestor Ambiental, Consultor de Sustentabilidade, Especialista em Energias Renováveis, Engenheiro de Energias Limpas, Analista de Impacto Ambiental.

3. Marketing Digital e E-commerce

Cursos: Marketing Digital, Publicidade e Propaganda, Design de Experiência do Usuário (UX/UI).

Profissões: Gestor de Marketing Digital, Especialista em SEO, Coordenador de Estratégias Digitais, Analista de Performance Digital, Especialista em Customer Experience (CX).

4. Cibersegurança

Cursos: Segurança da Informação, Engenharia de Redes

Profissões: Analista de Cibersegurança, Consultor de Segurança, Perito em Crimes Cibernéticos.