Matemática ENEM 2024: 10 fórmulas que devem cair na sua prova

O segundo dia do ENEM 2024 (Exame Nacional do Ensino Médio) está marcado para o domingo, dia 10 de novembro.

Na data, os estudantes responderão a mais 90 questões objetivas, divididas igualmente entre a prova de Matemática e a de Ciências da Natureza.

Para se dar bem no vestibular, é importante realizar questões de anos anteriores, assim como priorizar os assuntos mais cobrados.

Para falar sobre a prova de Matemática do ENEM, o professor Edvaldo Júnior, da UNINASSAU, concedeu entrevista ao Portal NE10.

Edvaldo é licenciado em Matemática e atualmente leciona nos cursos de Psicologia, Pedagogia e Farmácia na unidade da UNINASSAU de Paulista, Região Metropolitana do Recife.

Para ser aprovado com a nota do ENEM, o candidato deverá apresentar o histórico de notas e obter a média de 200 pontos, sem somar nota zero em nenhuma das provas.

Assuntos de Matemática que mais caem no ENEM

Em uma análise minuciosa, Edvaldo identifica os conteúdos mais explorados pela prova nos últimos 14 anos:

Geometria Plana e Espacial - (21,9%),

- (21,9%), Escala, razão e proporção - (13,8%)

- (13,8%) Aritmética – (11,3%)

– (11,3%) Gráficos e tabelas - (9,4%)

- (9,4%) Funções - (9,0%)

- (9,0%) Porcentagem - (8,1%)



- (8,1%) Estatística - (7,7%)



- (7,7%) Análise combinatória e probabilidade - (2,8%)



Para revisar o tópico da Geometria - considerado o mais cobrado - o professor concede dicas aos estudantes:

"É importante revisar tópicos essenciais que envolvem o cálculo e a visualização de figuras tridimensionais, tais como: Definições e Características de Sólidos, Fórmulas de Volume e Área, Área da Superfície, Planificações e Aplicações e Problemas Contextualizados", explica.

Fórmulas importantes

Entre a variedade imensa de fórmulas matemáticas, Edvaldo destaca aquelas que precisam de maior atenção na hora da revisão:

Área de figuras planas ; Volume do Cone Volume do Cilindro; Volume da Esfera; Progressão Aritmética, Progressão Geométrica; Juros Simples; Juros Compostos; Análise Combinatória ; Probabilidade.

Estratégias para resolver as questões de Matemática do ENEM 2024

Em se tratando das questões envolvendo gráficos e tabelas, o candidato deve estar atento às palavras-chave e aos comandos da questão, ou seja, aquilo que está sendo perguntado.

.

"Leia com atenção os enunciados para evitar alguma distração na interpretação das questões. Assim, você conseguirá identificar o que está sendo pedido e utilizará a fórmula adequada, por exemplo", destaca Edvaldo.



Da mesma maneira, o professor destaca que nenhum assunto pode ser subestimado ou deixado de lado.

"Já observei alunos subestimando as operações básicas (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação) e alguns conteúdos como Mínimo Múltiplo Comum (MMC), Máximo Divisor Comum (MDC), Razão, Proporção, Porcentagem e Geometria Básica (Perímetro)", acrescenta.

Como resolver questões rápido?

Com uma prova de Matemática inteira pela frente, o estudante deve ter uma estratégia para economizar tempo.

Como afirma Edvaldo, o ideal é manter a média de tempo sugerida, de 2 minutos para cada questão.

"Priorize as questões e comece por aquelas que você se sente mais confiante. Identifique questões rápidas. Use a marcação estratégica: se encontrar uma que leva muito tempo, marque-a e siga para as próximas, retornando quando houver mais tempo", ressalta o professor.