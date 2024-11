ENEM 2024: dicas de revisão para o 2° dia de prova, no domingo (10/11)

A primeira etapa do ENEM 2024 (Exame Nacional do Ensino Médio) foi concluída no domingo, dia 3 de novembro.

No entanto, os feras terão que enfrentar mais um dia de prova, com 90 questões objetivas, no próximo domingo (10).

Agora, os estudantes responderão à prova de Matemática e à prova de Ciências da Natureza, que engloba Biologia, Física e Química.

Em parceria com o Colégio GGE, o NE10 lista dicas para ajudar os candidatos a preparar melhor a revisão para esta semana.

>>> Veja também: Os comentários do primeiro dia e da redação do ENEM 2024, com professores do Colégio GGE

Segundo dia do ENEM 2024

Os portões para o segundo dia serão abertos às 12h e fecharão às 13h, no horário de Brasília.

As provas começam a ser aplicadas às 13h30 e se encerram às 18h30, meia hora mais cedo em relação ao primeiro domingo.

Além de revisar, os candidatos precisam adicionar tempo para o descanso no cronograma. Isso porque ter a mente relaxada é essencial para uma boa prova.

A seguir, confira dicas para revisar Matemática e Ciências da Natureza.

1. Matemática

Resolva questões de provas anteriores que envolvam interpretação de gráficos, porcentagem, álgebra e geometria, que costumam aparecer com frequência.

Na geometria plana, revise as fórmulas e conceitos de áreas e volumes de figuras, como cilindros, cones, prismas e esferas.

Além disso, estude funções do 1º e 2º grau, bem como funções exponenciais e logarítmicas.

2. Ciências da Natureza

Biologia: Redobre a atenção para Ecologia e Meio Ambiente. Revise conceitos sobre cadeias e teias alimentares, ciclos biogeoquímicos, impactos ambientais e sustentabilidade.

O ENEM costuma abordar questões ambientais atuais, então vale a pena entender tópicos como aquecimento global, desmatamento e conservação da biodiversidade.

Física: Revise com atenção os tópicos de Energia, Trabalho e Potência. Reveja as leis da termodinâmica, tipos de energia (cinética, potencial, térmica) e os conceitos de trabalho e potência.

Da mesma maneira, foque em entender situações práticas, como o funcionamento de máquinas e a transformação de energia, que são frequentemente exploradas na prova.

Química: Além da Química Orgânica, adicione no cronograma de revisão os seguintes tópicos: Estequiometria e Reações Químicas.

Pratique o balanceamento de reações químicas e o cálculo de reagentes e produtos, além das relações de mol e massa.

Também procure entender as propriedades dos compostos orgânicos ajuda na resolução de questões aplicadas ao dia a dia, como aquelas sobre combustíveis e plásticos.