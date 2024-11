ENEM: o 'segredo' do estudo dos alunos mais aprovados no vestibular em Pernambuco

O ENEM 2024 tem o primeiro dia de prova marcado para o domingo, 3 de novembro. Para se dar bem, é importante que os alunos tenham um processo de ensino bem estruturado desde o início da fase escolar.

É isso que o Colégio GGE oferece aos alunos, o que aumenta as chances de sucesso e aprovação no ENEM ao longo dos anos do vestibular.

Em entrevista ao NE10, a Gestora Pedagógica do GGE, Anabelle Veloso, detalha os "segredos" e estratégias da instituição para garantir o melhor método de ensino aos estudantes.

"A proposta pedagógica do Colégio GGE combina o desempenho acadêmico e pedagógico aos valores da instituição, que também fazem parte desse processo formativo. Esse é um diferencial muito importante", destaca.

Além disso, o próprio acompanhamento da equipe e dos familiares é outro fator de extrema importância.



ENEM: o "segredo" para a aprovação

O vestibular do ENEM, o Exame Nacional do Ensino Médio, soma uma alta concorrência no Brasil inteiro.

O GGE entende a prioridade do aluno de obter um bom resultado na prova e incorpora estratégias na rotina dos estudantes.

"Os professores do Colégio GGE têm liberdade de inovação para o uso de metodologias. Neste âmbito, as técnicas ativas têm ganhado papel de destaque na formação dos alunos, pois dão protagonismo às crianças e aos jovens no processo de ensino, através do lema: 'coloquem a mão na massa'", explica Anabelle.

Em relação ao que diferencia o processo de aprendizagem da instituição de outras, a gestora expõe que:

.

"O compromisso com o bem-estar dos alunos sempre foi um pilar do Colégio GGE. A qualidade do Projeto Pedagógico, o acompanhamento promovido, a parceria com a família e a capacidade de inovação e de atualização pedagógica garantem aos alunos a possibilidade de se diferenciarem e se destacarem com relação aos resultados nos principais vestibulares do país."

Assim, haveria quatro estratégias por trás dos altos números de aprovação:

A excelência do material didático;



O acompanhamento dos alunos;

A alta qualidade de avaliações e simulados;



Um time excelente de professores e demais profissionais.



O feedback dos alunos e a escolha de professores



O time de docentes do GGE é fruto de um processo criterioso de seleção, com um acompanhamento sistemático da equipe.

Isso envolve a avaliação do ensino e da aprendizagem, que é incorporada com o feedback dos próprios alunos.

"Temos uma ferramenta específica de avaliação para os alunos sobre o conteúdo ensinado, a ação formativa, a pontualidade e o relacionamento com os professores. Além disso, os alunos participam de um processo de avaliação qualitativa, em que pequenos grupos de estudantes sinalizam os pontos positivos e outros de melhorias. Os dados levantados nessas pesquisas quantitativa e qualitativa, respectivamente, servem de feedback ao docente para o processo de melhoria", explica Anabelle.

Além disso, também há uma busca por profissionais experientes na preparação para os vestibulares, sobretudo para o ENEM.

O acompanhamento individual dos estudantes



O acompanhamento de cada aluno é realizado não somente através das notas, mas também por meio de um contato próximo com o estudante.

Tudo isso acontece com o objetivo de direcioná-lo tanto às áreas de interesse como às de dificuldade, dentro de um espaço de confiança.

"Uma ferramenta de destaque do Colégio é o EVA (Exame de Verificação da Aprendizagem), composta por uma avaliação bimestral cujo resultado entrega ao aluno, além do seu desempenho, um plano de estudo com os acertos e os erros, orientando o conteúdo que o aluno deve estudar mais", informa Ana.

Já do ponto de vista comportamental, a ferramenta AFA é preenchida pelos professores, com registros diários do aluno em sala de aula.

As informações são enviadas diariamente aos pais e permite à equipe pedagógica um acompanhamento e uma atuação preventiva ou de intervenção.



Os cuidados para o ENEM

Com a proximidade do ENEM 2024, além da revisão dos estudos, o GGE promove atividades de lazer e de descontração para ajudar a reduzir a ansiedade dos alunos.

O Serviço de Orientação Educacional e Psicológica atua com momentos de antiestresse que auxiliam no relaxamento dos estudantes.

Além disso, para ajudar na escolha do curso, o Setor de Orientação Educacional e Psicológica investe em momentos de compartilhamento de conhecimentos.

A Feira de Profissões, por exemplo, é uma oportunidade em que profissionais de diversas áreas participam de rodas de conversa com os alunos e podem esclarecer dúvidas sobre as futuras profissões desejadas.