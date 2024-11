ENEM 2024: veja cronograma de revisão ideal antes da prova, com foco em Medicina

Um cronograma de estudos adequado para o ENEM é essencial para ajudar você a organizar melhor o seu tempo e a aprimorar o seu desempenho.

Afinal, com tantas disciplinas a serem revisadas nesta reta final, é fácil se sentir sobrecarregado. Contudo, ao criar um cronograma, você consegue dividir suas horas entre as matérias.

Para Medicina, por exemplo, é importante que exista um foco maior nas disciplinas de Ciências da Natureza e Matemática. Entretanto, nenhuma outra matéria deverá ser deixada de lado.

Para auxiliar neste processo, duas profissionais da UNINASSAU concederam entrevista ao NE10: a professora e coordenadora de Operações Acadêmicas, Adriana Salgado, e a professora e coordenadora nacional de Medicina, Camila Lessa, ambas do Grupo Ser Educacional.



ENEM 2024

Ter um cronograma focado na revisão para o ENEM 2024 pode aumentar as suas chances de sucesso.

É importante destacar que o cronograma deve ser flexível. Desta maneira, caso o estudante perceba que precisa de mais tempo em uma disciplina, ele poderá ajustá-lo conforme necessário.

Exemplo de cronograma de revisão

A professora Adriana Salgado explica como seria a construção de uma revisão ideal, focada na aprovação em Medicina.

"Faça o seu planejamento de estudo de forma estratégica e equilibrada. Crie um cronograma que inclua todas as disciplinas, priorizando aquelas em que você sente mais dificuldade, mas também revisando constantemente as áreas em que já se destaca", ressalta a coordenadora

Segunda a Quarta:

Manhã : 2 horas de Matemática (prática de exercícios)

: 2 horas de Matemática (prática de exercícios) Tarde : 2 horas de Língua Portuguesa (leitura e interpretação de textos)

: 2 horas de Língua Portuguesa (leitura e interpretação de textos) Noite: 1 hora de Revisão de Ciências Humanas (resumos e mapas mentais)

Quinta:

Manhã : Simulado completo (4 horas)

: Simulado completo (4 horas) Tarde : Revisão do simulado (análise de acertos e erros)

: Revisão do simulado (análise de acertos e erros) Noite: 1 hora de Literatura ou Redação (prática de temas)

Sexta:

Manhã : 2 horas de Ciências da Natureza (foco em questões práticas)

: 2 horas de Ciências da Natureza (foco em questões práticas) Tarde : Revisão leve de todas as matérias (revisar anotações)

: Revisão leve de todas as matérias (revisar anotações) Noite: Relaxamento e revisão de dicas para o dia da prova.



Sábado (dia anterior ao ENEM):



Manhã : Revisão rápida e leve de conceitos principais.

: Revisão rápida e leve de conceitos principais. Tarde : Preparativos para o dia da prova (organizar materiais, descansar).



: Preparativos para o dia da prova (organizar materiais, descansar). Noite: Dormir cedo para garantir um bom descanso



E, claro, Adriana reforça a necessidade de incluir momentos de descanso e lazer. Isso é importante para manter a mente fresca e produtiva.

Provas anteriores do ENEM

Outra estratégia para se dar bem no Exame é realizar simulados e resolver questões de provas anteriores do ENEM, a fim de se familiarizar com o estilo das perguntas e o tempo de prova.

"A utilização de provas e simulados faz com que você se familiarize com o formato da prova, ajudando-o a compreender como as questões são elaboradas; você pode treinar a administração do tempo que leva para responder às questões (cronometrar) e identificar as áreas que você precisa de mais atenção, mais esforço porque tem alguma dificuldade", relembra Adriana.

5 dicas para estudar antes da prova

Realize a leitura ativa : em vez de ler passivamente, envolva-se com o material;

: em vez de ler passivamente, envolva-se com o material; Faça resumos, mapas mentais ou tente ensinar o conteúdo para outra pessoa;

ou tente ensinar o conteúdo para outra pessoa; Monte flashcards : utilize para fixar conteúdos e conceitos importantes;

: utilize para fixar conteúdos e conceitos importantes; Crie grupos de estudo para trocar informações e discutir assuntos;

Foque em temas mais recorrentes nas provas dos anos anteriores, priorizando aqueles em que você se sente menos seguro.



Como passar em Medicina?

Em virtude do curso de Medicina ser um dos mais concorridos do mercado, a coordenadora Camila Lessa orienta sobre a necessidade do estudante ter resiliência e paixão pelo estudo.

"O curso de medicina demanda dedicação e paciência. É importante que o estudante busque entender o propósito do que está estudando e visualize a diferença que fará na vida das pessoas. Acreditar no seu sonho e seguir na rotina para alcançá-lo", enfatiza.



Por que estudar Medicina na UNINASSAU?

Os estudantes de Medicina da UNINASSAU vivenciam uma jornada prática e imersiva, desde o primeiro período entram em contato com o campo de saúde reais, garantindo uma forte ênfase em atividades práticas desde o início.

O curso é projetado para integrar o aluno à realidade médica, pensando no profissional médico que deixará a instituição em seis anos, com estágios, atividades em laboratórios e contato com pacientes.

A experiência permite que, ao longo dos anos, o estudante se desenvolva em todas as competências exigidas para se tornar um médico completo.