ENEM: Dicas de ouro para lidar com a ansiedade antes da prova

Às vésperas do ENEM 2024 (Exame Nacional do Ensino Médio), é importante ter em mente estratégias que ajudem a reduzir a ansiedade para a prova.

A preocupação em excesso pode prejudicar não somente a concentração e a memória, mas a própria saúde mental dos candidatos.

Por isso, é essencial conhecer técnicas de controle emocional que ajudem a tornar a experiência do vestibular mais tranquila, tanto durante a preparação quanto na própria realização do exame.

Para auxiliar nesse processo, a psicóloga e coordenadora nacional dos Cursos de Psicologia da UNINASSAU, Márcia Karine, concedeu entrevista ao NE10.

ENEM 2024

As provas do vestibular mais aguardado pelos brasileiros estão chegando. Neste ano, os testes serão aplicados nos dias 3 e 10 de novembro.

Nesta reta final, é importante redobrar a atenção à saúde mental para melhorar o bem-estar e, consequentemente, o foco durante a prova.

"O aluno precisa planejar as ações do dia a dia para evitar o aumento da ansiedade, uma vez que o ENEM é algo que está por vir. Inclusive, muitas demandas são associadas à prova, como a revelação do tema da redação, que é algo assustador para essas pessoas. Isso acaba potencializando os medos", ressalta a psicóloga Márcia.

A coordenadora insiste para que os alunos tenham o planejamento diário de estudos, assim como também o plano de atividades para o lazer, que ajude a relaxar neste momento de tensão.



A importância de relaxar para diminuir a ansiedade para o ENEM

O estudante deve priorizar o relaxamento nesta semana. Segundo Márcia, esse processo de autoconhecimento interfere diretamente no aumento da endorfina e no equilíbrio e no bem estar.

"Durante as pausas, você passa a se entender e, com isso, torna-se mais fácil identificar os momentos em que precisará respirar e desacelerar para manter a concentração e o equilíbrio", explica.

Durante o processo de revisão, inclua pausas: seja para tomar um banho demorado, lanchar, assistir a filmes, descansar ou dormir bem.

"O ócio criativo está interligado ao descanso. Desta maneira, você se conecta com o seu interior", ressalta a psicóloga.

Dicas para desacelerar

Reveja os conteúdos com tranquilidade ;

; Esteja perto de pessoas positivas e que façam bem a você;

Mentalize o seu processo de preparação durante o ano todo e tenha em mente que está preparado (a).



Márcia também ressalta a necessidade de manter pensamentos positivos: "Agora chegou o seu momento. Sorria para a prova e sinta-se confiante sempre. Repita: 'Eu sou o melhor, essa é a minha hora'".

Uma outra dica é procurar fazer atividades físicas regulares durante a semana, como caminhadas ao ar livre.



Cuidado com redes sociais

Os perfis das redes sociais podem trazer benefícios para a preparação do estudante, mas em alguns momentos as redes causam desconforto.

"As tela aumentam os quadros de ansiedade. Por isso, faça um uso mais reduzido e evite levar o celular para a cama", orienta a profissional.

E na véspera da prova?

"Busque dormir bem, arrume o material com antecedência, tome um banho demorado antes da prova e lembre-se de respirar com tranquilidade, concentre-se no seu momento. Coma chocolate para auxiliar no alívio da ansiedade, respire e beba água - essas são técnicas "secretas" que ajudam o corpo a se equilibrar", finaliza Márcia.