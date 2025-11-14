ENSINO SUPERIOR

EaD: como garantir democratização do ensino de qualidade e ingresso no mercado de trabalho

Matrículas do Ensino a Distância (EaD) tiveram um aumento de 286,7% nos últimos 10 anos, o equivalente a mais de 10 milhões de inscrições

Paloma Xavier
Paloma Xavier
Publicado em 14/11/2025 às 13:58
Patrocinada
Freepik
Modalidade EaD oportuniza o ingresso de diferentes públicos em instituições de Ensino Superior FOTO: Freepik

As matrículas em cursos de EaD (Educação a Distância) no ensino superior tiveram um aumento de 286,7% nas matrículas entre 2014 e 2024 - o equivalente a mais de 10 milhões -, segundo o Censo da Educação Superior de 2024, divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) em setembro. O aumento contrasta com a queda de matrículas em cursos presenciais no mesmo período, de 22,3%.

Os números representam não apenas a preferência pela modalidade, mas também a democratização do Ensino Superior. “A EaD representa, hoje, a maior revolução social e educacional do Ensino Superior brasileiro”, ressalta o diretor corporativo da Educação a Distância da Ser Educacional, Enzo de Oliveira Moreira.

O diretor afirma que, historicamente, a modalidade de Ensino a Distância alcança perfis de estudantes que antes encontravam barreiras quase intransponíveis para cursar uma graduação. “Trabalhadores de tempo integral, mães e pais de família, população ribeirinha, povos originários e moradores de regiões afastadas dos grandes centros urbanos”, exemplifica.

Para Enzo, a flexibilidade é a chave da oferta de ensino. “O aluno pode estudar quando e onde quiser, com acesso integral ao conteúdo e às aulas no formato digital, sem perder o vínculo com o polo de apoio presencial, que garante atendimento, realização de atividades e avaliações presenciais seguras.”

“Além disso, o custo-benefício da EaD é altamente competitivo: a redução de deslocamentos, de custos operacionais e a digitalização dos recursos permitem mensalidades mais acessíveis, sem comprometer a qualidade acadêmica”, acrescenta.

Leia Também

De acordo com o diretor, quase 40% dos alunos da rede Ser Educacional são de municípios onde não existe campus presencial, mas contam com polos de apoio da instituição, estrategicamente distribuídos em todas as regiões do país. “Em muitos casos, o polo é o único recurso educacional de nível superior disponível em cidades do interior”, pontua.

“Temos exemplos emblemáticos de polos em municípios do sertão pernambucano, do interior da Amazônia e do semiárido baiano, por exemplo, lugares onde o Ensino a Distância é a ponte entre o sonho e o diploma”, complementa Enzo.

O diretor também destaca a política de inclusão tecnológica: “Oferecemos acesso gratuito à plataformas e recursos de nuvem Educacional, com 1TB de espaços para armazenamento, licenças de softwares profissionais e suporte permanente via nossa coach acadêmica Sofia, baseada em inteligência artificial.”

Como garantir a qualidade nos cursos EaD?

Enzo ressalta que garantir qualidade na EaD é um trabalho contínuo, baseado em planejamento, acompanhamento e inovação. “Nossos cursos EaD seguem matrizes curriculares idênticas às do ensino presencial, e os conteúdos são produzidos por professores mestres e doutores em suas áreas do conhecimento, conduzidas por professores regentes, a acompanhadas por mediadores pedagógicos altamente qualificados”, comenta.

Além disso, ele afirma que a instituição acompanha o desempenho dos alunos por meio do “Ambiente Virtual de Aprendizagem” de desenvolvimento próprio, com recursos que monitoram indicadores de frequência, desempenho e engajamento em cada disciplina.

“Essa análise é feita de forma integrada à Inteligência Artificial Sofia, nossa IA acadêmica, que atua preventivamente enviando alertas e sugestões personalizadas de estudo.
Já a evasão é combatida com mediação humana constante. Os estudantes têm o mediador pedagógico que o acompanham individualmente em suas jornadas, e os polos de apoio garantem acolhimento presencial”, acrescenta o diretor.

Enzo explica que esse modelo combina os recursos tecnológicos e humanos, permitindo manter níveis de retenção e desempenho equivalentes à oferta presencial, além de atender às diretrizes de qualidade do MEC e às avaliações do INEP.

O diretor reafirma o compromisso do Grupo Ser Educacional com a sintonia do Ensino Superior com o mercado de trabalho contemporâneo, assegurada pela atualização permanente das matrizes curriculares.

“A UNINASSAU, assim como todas as nossas instituições, realiza revisões curriculares periódicas, com foco na integração de competências digitais e socioemocionais”, exemplifica. E lista as principais inovações:

  • Inserção de disciplinas voltadas à cultura digital e à inteligência artificial aplicada;
  • Ênfase em projetos colaborativos e aprendizagem baseada em problemas (PBL);
  • Treinamento em comunicação assíncrona, trabalho remoto e liderança digital;
  • Atividades extensionistas conectadas a ODS da ONU e experiências reais de mercado.

“Nosso compromisso é formar um profissional completo e adaptável, que saiba aprender continuamente dentro e fora da sala de aula. Nossa missão é democratizar o acesso à educação de qualidade, mas também preparar as pessoas para a economia digital, onde as habilidades humanas e tecnológicas coexistem. Acreditamos que a universidade do futuro será singular, inteligente e personalizada”, finaliza Enzo.

Tags

JC360 JC360 Home uninassau

Autor

Paloma Xavier
Publicado por
Paloma Xavier
pleite@jc.com.br Mais informações

Sobre
Jornalista pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), pós-graduanda em Escrita Criativa e, desde 2021, faz parte do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC).

Localidade:Recife, Pernambuco

Idiomas:Português e inglês

Telefone:(81) 3413.6115

Cursos:Monitoramento e investigação de conteúdos digitais (2021), SEO para Profissionais de Comunicação (2021), Curso de Jornalismo de educação: bases para a cobertura (2021), Ferramentas Google para Jornalistas - Cresça com o Google (2019).

Comentários

Webstories

Notícia

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Artigo

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Investigativa

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Análise

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Editorial

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Patrocinada

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Checagem de fatos

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

Contexto

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Especial

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Entrevista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Crítica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.