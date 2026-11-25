A reabilitação física e a da qualidade de vida têm sido cada vez mais buscada pela população, que visa envelhecer melhor ao longo dos anos. Em Pernambuco, o curso de Fisioterapia da Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS) desponta como referência nacional ao alcançar a nota máxima (5,0) na avaliação do Ministério da Educação (MEC), combinando ensino ativo, infraestrutura de ponta e inserção em cenários reais de atendimento.

Diferente dos modelos tradicionais de ensino, a graduação utiliza a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) e a Educação Interprofissional (EIP). Desde o início da faculdade, os estudantes aprendem a investigar casos clínicos, formular hipóteses e trabalhar de forma integrada com alunos de outras áreas da saúde, como Medicina, Enfermagem, Nutrição e Psicologia.

"O mercado de trabalho atual em Fisioterapia exige muito mais do que o domínio técnico de manobras ou aparelhos: clínicas, hospitais e pacientes buscam profissionais autônomos, resolutivos, baseados em evidências científicas, familiarizados com tecnologia e capazes de atuar em equipe ou empreender", afirma Doralice Gouveia, porta-voz do curso de Fisioterapia da FPS.



Doralice Gouveia, coordenadora do curso de Fisioterapia da FPS | Foto: Jailton Jr/JC360 - Doralice Gouveia, coordenadora do curso de Fisioterapia da FPS | Foto: Jailton Jr/JC360

Inovação tecnológica e parceria com exoesqueleto robótico

A atualização constante frente às transformações do setor de saúde (Health Techs) é um dos pilares da instituição. A estrutura conta com 24 laboratórios especializados - incluindo ambientes de prótese e órtese, marcha, ventilação mecânica, mesa digital anatômica - além do moderno Centro de Simulação (CSim), onde os alunos treinam procedimentos críticos com total segurança antes do contato direto com pacientes.

Outro grande diferencial tecnológico é a parceria da clínica de fisioterapia com a Neurobots, startup recifense reconhecida pela criação do Exobots - um exoesqueleto robótico com interface cérebro-máquina voltado para reabilitação neurológica de pacientes que sofreram Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Prática no IMIP e atendimento à comunidade na Clínica-Escola FisioFPS

A vivência prática acontece em dois grandes pilares: a integração estreita com o Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP), referência hospitalar no Norte e Nordeste, e os atendimentos realizados na Clínica-Escola FisioFPS, aberta à população.

Na clínica-escola, os estudantes realizam atendimentos supervisionados em frentes especializadas de alta demanda, como:

SemDOR: Serviço Especializado em Movimento e Dor;

Serviço Especializado em Movimento e Dor; Fisioterapia Neurofuncional : Com suporte de tecnologias robóticas;

: Com suporte de tecnologias robóticas; Áreas específicas: Fisioterapia Pediátrica, do Assoalho Pélvico (saúde da mulher), Dermatofuncional e Fisioterapia Aquática.

Para a comunidade local, o espaço amplia o acesso gratuito ou a valores sociais a tratamentos modernos que costumam ter alto custo na rede privada. Para o aluno, representa o amadurecimento do raciocínio clínico e da empatia.



Nas clínicas-escolas, os alunos da área da saúde não só aprendem na prática, como oferecem à comunidade serviços de Estética, Fisioterapia, Odontologia, Nutrição e Psicologia - Divulgação/Acervo Grupo Tiradentes

Impacto social e suporte contínuo ao estudante

Além da grade curricular, a formação é enriquecida por projetos de extensão curricular que levam saúde e cidadania para fora dos muros da faculdade - como o Brincando e Educando (na brinquedoteca do IMIP), Corpo, Mente e Medalha (voltado ao envelhecimento ativo no Abrigo Cristo Redentor), Saúde na Praça, Saúde do Trabalhador, Saúde da Família e Esporte é Inclusão e Vida.

O suporte ao acadêmico também inclui acesso a acervos científicos internacionais (UpToDate e Minha Biblioteca), acompanhamento individualizado pelo Programa Mentoring e monitoramento de carreira após a formatura pelo PAEG (Programa de Acompanhamento de Egressos).