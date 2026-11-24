Mesmo quando as disciplinas mudam, o Enem procura algumas capacidades em comum.

A matriz de referência publicada pelo Inep em abril de 2026 organiza esse núcleo em cinco eixos: dominar linguagens, compreender fenômenos, enfrentar situações-problema, construir argumentação e elaborar propostas.

Na prática, isso significa que apenas guardar fórmulas, datas ou definições não resume o trabalho exigido. O participante precisa reconhecer a linguagem usada, relacionar informações, interpretar uma situação e escolher um caminho coerente para chegar à resposta.

O eixo de compreensão de fenômenos, por exemplo, aproxima conhecimentos científicos, históricos, geográficos, tecnológicos e artísticos. Já o de situações-problema envolve selecionar, organizar, relacionar e interpretar dados para tomar decisões.

As provas regulares do Enem 2026 foram aplicadas em 8 e 15 de novembro de 2026. A matriz ajuda a entender a lógica geral do exame, mas não estabelece quantas vezes cada habilidade deve aparecer e não antecipa questões.

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Como os cinco eixos aparecem na preparação



Ler comandos com atenção, comparar informações e justificar escolhas são práticas ligadas a mais de uma área. O documento também inclui o desenvolvimento de propostas com respeito aos valores humanos e à diversidade sociocultural, sem transformar esse eixo em previsão de tema.

Resumo

A matriz de 2026 reúne cinco eixos comuns às quatro áreas — linguagens, fenômenos, problemas, argumentação e propostas. Ela orienta o que pode ser avaliado, mas não informa frequência nem prevê questões.

Para mais informações, consulte o site do Inep.