Entender o problema vem antes de escolher a conta. Na matriz de Matemática do Enem 2026, o participante precisa usar conhecimentos numéricos, geométricos, algébricos e estatísticos para interpretar situações e avaliar resultados.

O documento inclui operações com números, porcentagens, razões e proporções, além de grandezas, escalas, comprimentos, áreas e volumes. Também aparecem relações de dependência entre grandezas, variação direta ou inversa e o uso de expressões algébricas.

Gráficos e tabelas têm papel importante porque ajudam a representar informações, reconhecer tendências e apoiar inferências. Estatística e probabilidade completam esse conjunto, sempre ligadas à leitura dos dados apresentados e não a uma lista de questões previamente definida.

As provas regulares do Enem 2026 foram aplicadas em 8 e 15 de novembro de 2026. A matriz usada como referência para o exame foi publicada pelo Inep em abril de 2026 e não informa a frequência de cada conteúdo.

A resposta precisa fazer sentido no contexto



Resolver uma situação matemática envolve selecionar os dados úteis, construir uma estratégia e conferir se o resultado combina com o que foi perguntado. Essa lógica atravessa os diferentes blocos de conhecimento descritos na matriz.

Resumo

Matemática reúne números, geometria, medidas, proporcionalidade, álgebra, gráficos, tabelas, estatística e probabilidade. A matriz descreve competências, mas não diz quantas questões haverá de cada assunto.

Mais informações no site do Inep

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