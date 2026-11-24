Uma questão de Linguagens pode pedir muito mais do que a identificação de uma regra gramatical. A matriz do Enem 2026 trata a comunicação como parte da vida social e reúne textos, imagens, manifestações artísticas, práticas corporais, tecnologias e diferentes formas de expressão.

Entre as habilidades previstas estão reconhecer objetivos de quem produz um texto, identificar o público a que ele se dirige, comparar opiniões e perceber recursos usados para convencer.

O estudante também pode precisar relacionar uma obra literária ao contexto em que foi produzida ou reconhecer a presença da arte na formação cultural.

A área inclui ainda língua estrangeira moderna, variedades linguísticas e o uso da norma-padrão em situações que a exigem. O documento do Inep também aborda a função social das tecnologias de comunicação e informação, sem indicar qual assunto terá mais questões.

As provas regulares do Enem 2026 foram aplicadas em 8 e 15 de novembro de 2026. Essas datas são da aplicação regular e não devem ser confundidas com a aplicação do Enem PPL.

O que significa ler diferentes linguagens



Ler, nesse contexto, é entender como palavras, imagens, sons, movimentos e recursos digitais produzem sentido. A matriz não promete um formato específico de questão; ela apresenta competências e habilidades que podem orientar a avaliação.

Resumo

Linguagens abrange português, literatura, artes, práticas corporais, língua estrangeira, tecnologias e comunicação. A atenção deve estar no sentido, no contexto, no público e nas estratégias usadas em cada texto.

Mais informações no site do Inep.

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