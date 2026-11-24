Compreender uma fonte histórica ou um mapa exige perceber quem produziu a informação, em qual contexto e com qual perspectiva. Em Ciências Humanas, a matriz do Enem 2026 reúne habilidades de análise, comparação e interpretação de processos sociais.

Identidade, cultura e memória aparecem ao lado da leitura de diferentes fontes. O documento também prevê relações de poder no espaço geográfico, formação de territórios, atuação de instituições, conflitos e movimentos sociais.

Outros eixos tratam das transformações técnicas no trabalho e na vida social, da cidadania, da democracia e da inclusão. A relação entre sociedade e natureza completa o conjunto, com atenção a processos de preservação e degradação ambiental.

As provas regulares do Enem 2026 foram aplicadas em 8 e 15 de novembro de 2026. A matriz publicada pelo Inep serve de referência para a avaliação, mas não aponta os temas mais prováveis nem determina quantas questões cada assunto receberá.

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Comparar pontos de vista faz parte da área

Nas questões, uma mesma situação pode ser apresentada por textos, imagens, mapas ou dados. Relacionar essas fontes e distinguir posições ajuda a construir uma resposta apoiada nas informações oferecidas, sem depender de uma previsão de conteúdo.

Resumo

Ciências Humanas abrange cultura, memória, território, poder, instituições, conflitos, trabalho, cidadania, democracia e sociedade-natureza. O documento não prevê temas ou frequência.

Para mais informações, consulte o site do Inep.