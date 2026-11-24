Fenômenos do cotidiano, questões de saúde e impactos ambientais podem exigir conhecimentos de mais de uma disciplina. A matriz de Ciências da Natureza do Enem 2026 aproxima Física, Química e Biologia de situações concretas, sem separar o raciocínio científico de suas consequências sociais.

Uma parte das competências trata a ciência e a tecnologia como construções humanas. O participante pode precisar avaliar aplicações tecnológicas, compreender transformações de materiais e energia ou analisar efeitos ligados à produção, ao consumo e ao ambiente.

Organismos, saúde e qualidade de vida também fazem parte do documento. Há habilidades relacionadas à interação entre seres vivos e ambiente, à interpretação de modelos e experimentos e à avaliação de intervenções diante de problemas científicos.

As provas regulares do Enem 2026 foram aplicadas em 8 e 15 de novembro de 2026. A referência atual é a matriz de 2026; ela não estabelece a quantidade de itens de Física, Química ou Biologia nem prevê assuntos específicos da prova.

Ciência aplicada não dispensa o conceito



A situação apresentada no enunciado funciona como ponto de partida, mas a resposta depende de reconhecer o conceito adequado, interpretar as informações e avaliar suas implicações. Contexto e conhecimento científico trabalham juntos.

Resumo

Ciências da Natureza articula Física, Química e Biologia com tecnologia, ambiente, saúde, investigação e intervenções. A matriz orienta habilidades e objetos de conhecimento, sem indicar frequência.

Mais informações no site do Inep.