Argumentar no Enem não se limita à redação. Entre os eixos cognitivos comuns às quatro áreas, a matriz de 2026 inclui a capacidade de relacionar informações e conhecimentos disponíveis em situações concretas para construir uma justificativa consistente.

Em Linguagens, isso pode envolver reconhecer estratégias de persuasão ou comparar opiniões. Em Ciências Humanas, a análise de fontes e processos sociais permite distinguir pontos de vista e avaliar interpretações.

Matemática também pede avaliação de afirmações apoiadas em dados, gráficos e resultados quantitativos. Em Ciências da Natureza, informações científicas podem sustentar a análise de impactos, explicações e propostas de intervenção.

As provas regulares do Enem 2026 foram aplicadas em 8 e 15 de novembro de 2026. A presença desse eixo na matriz não significa que exista uma quantidade fixa de questões de argumentação nem autoriza prever como ele será cobrado.

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O enunciado oferece as peças do raciocínio



Nas questões objetivas, construir argumentação significa observar as informações apresentadas, estabelecer relações e identificar a alternativa mais bem sustentada. É um trabalho de leitura e coerência que assume formas diferentes em cada área.



Resumo

Argumentação é um eixo das quatro áreas, não apenas da redação. Ela aparece na comparação de opiniões, na leitura de dados, na análise de fontes e na avaliação de explicações científicas.

Para mais informações, consulte o site do Inep.