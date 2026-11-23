A conclusão da redação do Enem precisa ir além de afirmar que “algo deve ser feito”. A proposta de intervenção deve indicar com clareza uma iniciativa voltada ao problema discutido no texto.

A Cartilha do Participante de 2025 orienta que a proposta esteja ligada ao tema, seja coerente com o ponto de vista e responda aos argumentos apresentados. Ela deve fazer parte do projeto da redação, e não aparecer como um bloco solto no final.

Para desenvolver a intervenção, o candidato precisa tornar explícitos aspectos como a ação proposta, quem deve realizá-la, de que maneira ela pode ser executada, qual objetivo pretende alcançar e algum detalhamento pertinente.

Esse trabalho é avaliado na Competência V da redação. No Enem regular de 2026, aplicado em 8 e 15 de novembro, a competência valeu até 200 pontos e exigiu respeito aos direitos humanos.

Como calcular a nota do Enem com peso?

Proposta deve responder ao problema do texto

Uma ação genérica, sem ligação com a discussão desenvolvida, perde força. A intervenção precisa mostrar como a iniciativa sugerida enfrenta a situação analisada pelo participante.

Resumo

no Enem regular de 8 e 15 de novembro de 2026, a Competência V avaliou uma proposta de intervenção clara, integrada ao texto e respeitosa aos direitos humanos.

Para mais informações, consulte o site do Inep.