O intervalo entre a realização das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e o resultado de seleções como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) pode parecer uma eternidade para quem sonha com o ingresso em cursos de Ensino Superior. No entanto, esse período não precisa ser encarado como um momento de inércia: pode ser aproveitado para pôr em prática outros planos.

Para a diretora acadêmica do Grupo Ser Educacional (mantenedor da UNINASSAU), Simone Bérgamo, os estudantes erram ao tratar o período entre a prova e o resultado como uma "sala de espera": "O estudante fica conferindo gabarito, jogando os acertos em simulador de TRI [Teoria de Resposta ao Item], comparando com o colega, olhando nota de corte do ano passado... e isso só aumenta a ansiedade, porque nada disso muda o resultado. A prova já foi feita. O que ainda está nas mãos dele é o que fazer com essas semanas até janeiro, e muita gente deixa esse tempo passar sem perceber o quanto ele vale."

Na avaliação de Simone, esse intervalo pode ser aproveitado para pesquisar com calma cursos, as formas de ingresso e como organizar a vida no ano que está por vir.

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"Conversar com profissionais da área, com estudantes que já estão no curso, perguntar como é o dia a dia, o que eles não imaginavam antes de entrar. Uma coisa que eu sempre recomendo, e que quase ninguém faz, é abrir a matriz curricular do curso e olhar disciplina por disciplina. Muitos estudantes escolhem pela imagem que tem da profissão e só descobrem lá no segundo período que vão ter vários semestres de uma matéria que não suportam", detalha.

Ela ressalta que quem chega em janeiro com isso resolvido toma decisões muito melhores do que quem chega só com a nota na mão.

Pausa estratégica para descanso

A diretora acadêmica ressalta que esse planejamento estratégico não exclui momentos de descanso. "Descansar é necessário, e não tem nada de errado nisso. Foi um ano pesado, de muita cobrança, e o corpo e a cabeça precisam desse respiro. O problema é quando o descanso vira dois, três meses sem rotina nenhuma: dormir de madrugada, acordar de meio-dia, passar o dia inteiro no celular. Dessa forma, quando as aulas começam, o choque é grande", diferencia.

Simone recomenda que o estudante reserve duas semanas para se "desligar de verdade" e, depois disso, voltar aos poucos a uma rotina leve. "Manter um horário para acordar, ler alguma coisa por prazer, fazer um curso curto, praticar uma atividade física. Não é para estudar como antes da prova. É só para não perder o hábito de ter compromisso com alguma coisa", orienta.

Momento oportuno para aperfeiçoamento

O intervalo também pode ser utilizado para o aperfeiçoamento de habilidades que devem ser testadas no futuro. "Faz diferença, sim, mas não pelo certificado. O ganho maior é chegar à faculdade já sabendo estudar sozinho e com algumas ferramentas que vão servir em qualquer curso", destaca Simone.

A especialista elenca habilidades que são consideradas diferenciais no período universitário: boa comunicação, boa escrita, boa oratória, domínio de ferramentas básicas (planilha, editor de texto e inteligência artificial). Conhecimentos de inglês e inteligência emocional também são bons investimentos.

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Simone explica que a faculdade exige mais autonomia do estudante e, com isso, há mais pressão. As experiências com colegas diferentes e outras vivências podem envolver situações de frustração com nota e trabalho em grupo, entre outras. "Nos cursos da saúde, por exemplo, o aluno logo cedo vai lidar com paciente, com sofrimento, com situações delicadas. Quem já começou a trabalhar isso antes chega mais preparado", exemplifica.

Outra recomendação da diretora acadêmica é testar cursos rápidos online relacionados aos seus interesses: "Na faculdade, muita coisa passa a depender só do aluno, e é nesse ponto que muita gente se perde no primeiro ano. Um curso rápido, ainda mais se for online, funciona como um pequeno teste. Ninguém vai cobrar presença. O próprio aluno define o horário, cumpre prazos, busca ajuda quando tem dúvidas e precisa ter disciplina para terminar o que começou. Parece pouco, mas quem passa por essa experiência antes já entra na graduação sabendo como funciona e conhecendo um pouco melhor o próprio jeito de estudar."

Planejamento de alternativas

Muitas famílias contam exclusivamente com o Sisu ou o Programa Universidade para Todos (Prouni), mas nem sempre a nota de corte permite a aprovação imediata. No entanto, é possível que o estudante se organize financeiramente para não adiar o sonho da graduação. Simone recomenda que o planejamento de um "plano B" não comece apenas quando o resultado for divulgado.

"O Sisu e o Prouni são ótimas oportunidades, mas a concorrência é alta e a nota de corte muda bastante de um ano para o outro. Então vale conversar com a família agora e fazer uma conta realista, não só da mensalidade, mas de transporte, material, alimentação e, às vezes, moradia", detalha.

A partir disso, é menos complicado pesquisar alternativas com mais calma, como financiamento estudantil, bolsas e descontos das instituições, além da possibilidade de um trabalho de meio período ou de um estágio mais adiante.

"Se der para guardar algum dinheiro nesses meses, melhor ainda. E eu sempre digo que ter um plano B não significa desistir do plano A. O estudante pode entrar por outro caminho e continuar tentando o que deseja, sem ficar um ano parado esperando", afirma Simone.

Como usar a nota do Enem para garantir o ingresso no Ensino Superior

Além do tradicional Sisu, Simone reforça que muitas instituições privadas aceitam a nota do Enem (inclusive de edições anteriores) no processo de ingresso. Dessa forma, permite-se que o estudante concorra a uma vaga sem precisar realizar um novo vestibular, conforme as regras de cada instituição.



"Do lado financeiro, além do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), existem programas de bolsas e descontos das próprias instituições, convênios com empresas e opções de crédito estudantil privado", explica.

Simone também recomenda que os estudantes façam previamente esse mapeamento, conversando com o atendimento das faculdades de interesse e anotando os prazos. "Em janeiro tudo acontece ao mesmo tempo, e quem já está com as informações organizadas não deixa passar uma oportunidade por causa de data", lembra.

A diretora acadêmica afirma que a UNINASSAU incentiva que o candidato visite o campus antes de se matricular, para conhecer os laboratórios e conversar com a coordenação e com os alunos.

"Ver uma clínica-escola ou um núcleo de prática jurídica funcionando diz muito mais do que qualquer folder. Também há os cursos de extensão e as atividades abertas à comunidade, que permitem ao jovem um primeiro contato com a área sem o compromisso de uma graduação inteira. O aluno faz a escolha de forma mais segura, reduzindo o risco de desistência logo no primeiro trimestre", ressalta.

Processo de ingresso na UNINASSAU com a nota do Enem

Para ingressar de forma facilitada na UNINASSAU, o candidato precisa atender a três requisitos básicos: apresentar uma nota válida do Enem (incluindo edições passadas), comprovar a conclusão do Ensino Médio e alcançar a pontuação mínima exigida. Os critérios de classificação variam e devem ser consultados de acordo com o curso, a unidade e a modalidade de ensino escolhidos.



A UNINASSAU oferta diversos cursos técnicos, de graduação, pós-graduação e profissionalizantes. As modalidades (presencial, semipresencial e EAD) devem ser consultadas - Jailton Jr./JC Imagem

Simone recomenda que os interessados acessem os canais oficiais da instituição para conferir as regras de admissão e as condições comerciais disponíveis.

Além do ingresso via Enem, a UNINASSAU oferece vagas por meio do vestibular tradicional e participa de programas governamentais de bolsas (integrais e parciais) e financiamento estudantil, como o Prouni e o Fies, com inscrições feitas diretamente nas plataformas desses programas. Quem já tem um diploma pode entrar como portador de diploma, e quem começou um curso em outro lugar pode pedir transferência.

Para quem escolhe a instituição para iniciar essa jornada, a adaptação à rotina universitária conta com o suporte do Sistema de Aprendizagem Ubíqua. Desenvolvido pelo Grupo Ser Educacional, mantenedor da UNINASSAU, o modelo combina metodologias ativas, ferramentas digitais, inovação e vivências práticas no processo de ensino.



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